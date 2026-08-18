אחרי ששרדה את הפריימריז: גוטליב תוקפת את נתניהו

אחרי שהצליחה להתברג במקום ה-12 בפריימריז בליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת הבוקר (שלישי) במתקפה חריפה נגד סביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וטוענת כי נעשו ניסיונות למנוע ממנה להגיע למקום גבוה ברשימה.

בציוץ שפרסמה לאחר שהתבהרה תמונת התוצאות, הודתה גוטליב למתפקדים שתמכו בה, אך לצד החגיגות הפנתה אצבע מאשימה כלפי סביבת ראש הממשלה.

"גם אם סביבת רה״מ ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, וגם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מרה״מ לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עלי בכח אדיר", כתבה.

גוטליב המשיכה והודתה לתומכיה: "אין נאמנים כמוכם ואין חכמים ונבונים כמוכם! ברוך ה׳ אני במקום ריאלי בליכוד".

"לא אשתוק גם אם יגזרו עליי עוצר ראיונות"

אלא שגוטליב לא הסתפקה בטענות על מה שהתרחש בפריימריז, ושיגרה מסר גם באשר לכיוון שאליו תלך הליכוד בתקופה הקרובה.

לדבריה, אם בסביבתו של נתניהו ינסו להוביל את המפלגה לכיוון מרכז המפה הפוליטית או להתקרבות לגדי איזנקוט, היא מתכוונת להתנגד לכך בפומבי.

"ואם יועצי רה״מ יפזלו לכיוון מרכז בואך אייזנקוט שמאל אחדות ועוד מילים ממלכתיות שכאלה לא אשתוק גם אם יגזרו עלי עוצר ראיונות", כתבה.

את דבריה חתמה בציטוט המיוחס לשירו של זאב ז'בוטינסקי "שמאל הירדן": "תחי המדינה העיברית ברוב תושבים עיבריים על שתי גדות הירדן קדמה וימה".

התוצאה של גוטליב מקבלת משמעות מיוחדת לנוכח הדיווחים שקדמו לפריימריז, שלפיהם בצמרת הליכוד שרר חשש מהתחזקותה וממיקומה הגבוה ברשימה.

כעת, לאחר שסיימה במקום ה-12, גוטליב מציגה את התוצאה כניצחון של מתפקדי הליכוד על הניסיונות שלטענתה נעשו כדי להחלישה, ומבהירה כי גם בכנסת הבאה אין בכוונתה להנמיך את הטון.