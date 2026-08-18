"תרחיש הבלהות": מפלגה של וינטר תחזק דווקא את גוש השינוי

עופר וינטר ( צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90 )

תרחיש של כניסת תא"ל במיל' עופר וינטר לפוליטיקה עלול לחולל טלטלה משמעותית דווקא בגוש הימין.

סקר חדשות 12 שפורסם אמש (שני) מעלה כי מפלגה חדשה בראשותו לא מצליחה לעבור את אחוז החסימה, אך במקביל מחלישה באופן דרמטי את הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שנשארת אף היא מחוץ לכנסת. לפי הסקר, שנערך על ידי מכון "מדגם" בראשות מנו גבע, ללא וינטר זוכה הציונות הדתית ל-5 מנדטים. אלא שכאשר הנשאלים הוצבו בפני האפשרות שווינטר יתמודד בראש מפלגה עצמאית, התמונה משתנה: מפלגתו מקבלת 2.5% בלבד ואינה עוברת את אחוז החסימה, ואילו סמוטריץ' נחלש ל-2.7% וגם הוא נשאר בחוץ. בתרחיש כזה גוש מפלגות הקואליציה הנוכחית מקבל 47 מנדטים בלבד, לעומת 73 מנדטים למפלגות המתנגדות לנתניהו, מתוכם 63 מנדטים למפלגות האופוזיציה הציוניות ועוד 10 למפלגות הערביות. באופן מעניין, כניסתו של וינטר למרוץ דווקא מחזקת את שתי המפלגות הגדולות.

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מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט עולה ל-26 מנדטים, ואילו הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק ל-24.

גם מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט עולה ל-16 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלים 11, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן 10, עוצמה יהודית ויהדות התורה עם 8 מנדטים כל אחת וש"ס עם 7. חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה, לצד וינטר וסמוטריץ', נמצאות גם בל"ד עם 1.8%, כחול לבן עם 1.5%, מפלגת האחדות של גלעד ארדן עם 1.5% ובית ציוני המילואימניקים עם 1.1%.