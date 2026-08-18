הדרמה בליכוד: חברי הכנסת והשרים שהולכים הביתה

פריימריז בליכוד ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הספירה בפריימריז בליכוד עדיין נמשכת, אך ככל שמתקדמת ספירת הקולות הולכת ומתבהרת רשימת המפסידים הגדולים של הבחירות הפנימיות.

שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים נדחקו למקומות שלא צפויים להכניס אותם לכנסת הבאה, בעוד בתחתית האזור הריאלי מתנהל קרב הישרדות דרמטי. בין השמות הבולטים שנמצאים בשלב זה מחוץ למקומות הריאליים נמצאים השרות מאי גולן ועידית סילמן, השר אבי דיכטר, וחברי הכנסת חנוך מילביצקי, ניסים ואטורי ואריאל קלנר. גם ששון גואטה נמצא הרחק מהמקומות שצפויים להכניס אותו לכנסת.

מדובר בטלטלה משמעותית בסיעת הליכוד: חלק מהשמות הללו מכהנים בכנסת ובממשלה הנוכחית והיו מזוהים מאוד עם הקואליציה בשנים האחרונות, אך כעת הם צפויים לשלם את מחיר הצפיפות החריגה ברשימה.

הסיבה לכך היא שלא די במיקום בפריימריז עצמם. לאחר הרשימה הארצית משתלבים גם השריונים ומשבצות המחוזות, ולכן מספר המקומות הריאליים שנותרו למתמודדי הרשימה הארצית מצומצם במיוחד.

לפי הדיווחים הבוקר, המקום ה-15 ברשימה הארצית נחשב בשלב זה לקו הקריטי, כשלאחריו נכנסים נציגים נוספים במסגרת מבנה הרשימה.

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ברקת נגד אלקין: הקרב על המקום האחרון

ואת הדרמה הגדולה ביותר מספקים ניר ברקת וזאב אלקין. שני השרים מנהלים בשעות האחרונות קרב צמוד על המקום הריאלי האחרון, כאשר כל קלפי נוספת שנספרת עשויה לשנות את התמונה.

לאחר ספירת כ-75% מהקולות דווח כי הפער בין השניים עמד על כ-300קולות בלבד, פער קטן במיוחד בהתחשב במספר הקולות שעוד נותרו לספירה.

עבור ברקת מדובר בקרב בעל משמעות פוליטית מיוחדת. רק בימים האחרונים הוא עמד במרכז סערה בעקבות הטענות כי ניסה לקדם מהלך להחלפת נתניהו לאחר 7 באוקטובר. ברקת הכחיש את הפרסומים וטען כי מתנהל נגדו ניסיון חיסול פוליטי לקראת הפריימריז.

אלקין, מנגד, חזר לליכוד לאחר שנים מחוץ למפלגה וכעת עלול למצוא את עצמו מחוץ לכנסת כבר בבחירות הראשונות שבהן התמודד מחדש בפריימריז של התנועה.