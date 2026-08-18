קרב השליטה בליכוד הוכרע: נתניהו גבר על ביטן במחוזות

נתניהו וביטן ( חיים גולדברג/פלאש90 )

לצד הדרמות הגדולות ברשימה הארצית של הליכוד, תוצאות הפריימריז מספקות הבוקר (שלישי) הכרעה גם בקרב כוח פנימי ומסקרן שהתנהל מאחורי הקלעים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לח"כ דוד ביטן.

שלושת המועמדים במחוזות שבהם נתניהו הביע תמיכה פומבית ניצחו את יריביהם. במחוז ירושלים, יש"ע והשפלה ניצח ארז תדמור את שבתאי קטש; במחוז דן ותל אביב גבר שלמה לרנר על אלישיב רבין; ובמחוז גליל והעמקים ניצח יהושע "שוקי" אוחנה את פארס שריף עבד. הניצחונות מקבלים משמעות גדולה יותר על רקע המאבק שהתנהל בתוך הליכוד לקראת הפריימריז. נתניהו בחר באופן חריג יחסית להתייצב מאחורי מועמדים מסוימים במחוזות, במהלך שנתפס גם כניסיון לצמצם את כוחו של ביטן ולהכניס לרשימה מועמדים המזוהים עם ראש הממשלה. ערב הבחירות דווח כי מטרתו של נתניהו במחוזות הייתה, בין היתר, לפגוע במוקד הכוח של ביטן בשטח. הקרב בירושלים: תדמור מול קטש אחד המאבקים הבולטים ביותר התרחש במחוז ירושלים, יש"ע והשפלה. ארז תדמור, המזוהה אידיאולוגית עם נתניהו וזכה לתמיכתו, התמודד מול שבתאי קטש. עוד לפני פתיחת הקלפיות תואר הקרב הזה כמבחן כוח בין המחנות: תדמור נהנה מתמיכת נתניהו, בעוד קטש זכה לתמיכת ביטן וקבוצות מאורגנות נוספות בליכוד. בסופו של דבר, ידו של תדמור הייתה על העליונה.

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גם בתל אביב: מועמד נתניהו גבר על מועמד ביטן

העימות הישיר אף יותר התרחש במחוז דן ותל אביב. נתניהו התייצב פומבית לצד עו"ד שלמה לרנר, לוחם מילואים ששירת מאות ימים במהלך המלחמה, ואף פרסם סרטון תמיכה בו.

מולו התמודד אלישיב רבין, שזוהה כמועמד הנתמך בידי דוד ביטן ונשען בין היתר על התארגנות חרדית במחוז. עוד לפני ההצבעה הוגדר המאבק בין השניים כקרב ישיר בין נתניהו לביטן, וגם בו ניצח מועמדו של ראש הממשלה.

במחוז גליל והעמקים השלים שוקי אוחנה את השלישייה, לאחר שגבר על פארס שריף עבד. אוחנה היה אף הוא בין המועמדים שנתניהו קידם לקראת הפריימריז.