מהטענות לפוטש ועד למקום ה-16: ניר ברקת בדרך החוצה מהליכוד?

ניר ברקת ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

שר הכלכלה ניר ברקת, מי שנחשב במשך שנים לאחד מבכירי הליכוד ואף למועמד אפשרי לרשת בעתיד את בנימין נתניהו, נמצא הבוקר (שלישי) בפני אחד הרגעים הקשים בקריירה הפוליטית שלו.

אחרי ספירת כ-72% מהקולות בפריימריז בליכוד, ברקת מדורג במקום ה-16, מיקום שעלול, בעקבות השריונים ומשבצות המחוזות, לדחוק אותו אל מחוץ למקום ריאלי ברשימה. התוצאה המסתמנת מגיעה בתום ימים סוערים במיוחד מבחינתו של ברקת, שבמרכזם הטענות כי לאחר טבח 7 באוקטובר ניסה לארגן מהלך פוליטי להחלפת נתניהו בראשות הממשלה. ברקת דחה בתוקף את הפרסומים והאשים את חדשות 12 בניהול קמפיין נגדו במטרה לפגוע בו לקראת הפריימריז. אלא שהסערה לא שככה, ובסביבתו של השר השתכנעו כי מתנהל נגדו ניסיון חיסול פוליטי בתוך הליכוד. החשש מ"חוזה" והצעד החריג של ברקת על פי דיווח של ליאת רון בוואלה, עוד לפני פתיחת הקלפיות טענו בסביבתו של ברקת כי למעשה "הוצא נגדו חוזה" וכי גורמים במפלגה מעוניינים לראות אותו נדחק במורד הרשימה. החשש הוביל את ברקת לצעד יוצא דופן: שכירת חברת חקירות ומודיעין פרטית שתעקוב אחר הליך ההצבעה וספירת הקולות. לפי הדיווח, אנשי שטח סמויים נשלחו לקלפיות שונות ברחבי הארץ ולמרכז הספירה, וחלקם אף צוידו באמצעי תיעוד. בסביבת השר הבהירו כי במקרה שבו יתגלו חריגות או חשד להתערבות בתוצאות, בכוונתם לאסוף את החומרים ולפעול מול הגורמים המוסמכים. "מי שחושב שאפשר לשחק בקולות, בספירה או בתוצאות צריך לדעת שהפעם יש מי שמסתכל, מתעד ובודק", אמר גורם המעורה בנושא.

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מהמועמד לצמרת לקרב על המקום בכנסת

אלא שנכון לשעות הבוקר, גם מערך הפיקוח החריג לא משנה את התמונה הפוליטית הקשה שמצטיירת עבור ברקת.

לאחר ספירת 72% מהקולות הוא נמצא במקום ה-16 בפריימריז, הרחק מהצמרת שבה קיווה להשתלב.

המשמעות חמורה אף יותר מהמספר עצמו. לאחר הכנסת משבצות המחוזות והשריונים לרשימה הסופית, המקום שבו נמצא ברקת עלול להידחק משמעותית לאחור, ובהתאם למספר המנדטים שיקבל הליכוד בבחירות, הוא עשוי למצוא את עצמו מחוץ לכנסת.

אם המגמה תישמר עד לסיום הספירה, תהיה זו מכה פוליטית משמעותית לאחד האנשים הבולטים והחזקים כלכלית בליכוד, שכיהן כראש עיריית ירושלים, כחבר כנסת וכשר, ולא הסתיר לאורך השנים את שאיפותיו להגיע לצמרת הגבוהה ביותר.