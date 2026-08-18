אלי כהן ואמיר אוחנה בראש; ארבעה שרים יישארו בחוץ

אלי כהן ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

הדרמה בליכוד נמשכת: לאחר ספירת כ-75% מהקלפיות בפריימריז של המפלגה, תמונת הצמרת מתחילה להתייצב.

בתחתית הרשימה הריאלית עדיין מתנהל קרב צמוד שעשוי להסתיים בהדחתם של כמה מחברי הכנסת והשרים המכהנים. על פי תוצאות הביניים, אלי כהן מוביל את הרשימה, כשאחריו מדורגים יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ויריב לוין. מירי רגב נמצאת במקום הרביעי, ויו"ר הקואליציה אופיר כץ משלים בשלב זה את החמישייה הראשונה. בהמשך הרשימה מדורגים מיקי זוהר, סגן השר אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, דודי אמסלם ומשה סעדה. גם ח"כ טלי גוטליב, שסביבה התנהל בימים האחרונים מאבק פוליטי מתוקשר, נמצאת בשלב זה במקום גבוה ברשימה.

הרשימה המסתמנת ( צילום: מהטלגרם של דפנה ליאל )

הקרב בתחתית: מי יישאר בחוץ?

בעוד שבצמרת כבר נפתח פער מסוים, המאבק על המקומות האחרונים שנחשבים ריאליים עדיין צמוד במיוחד, ובחלק מהמקרים מדובר בפערים של עשרות קולות בלבד.

ח"כ בועז ביסמוט נמצא באזור הסכנה, ולצדו גם השר זאב אלקין וח"כ עמית הלוי נאבקים על מקומם ברשימה הריאלית.

מי שנמצאים בשלב זה מחוץ לכנסת הם חבר הכנסת חנוך מילביצקי והשרים עידית סילמן, מאי גולן ואבי דיכטר. עם זאת, מאחר שיותר משליש מהקלפיות טרם נספרו, התוצאות עוד עשויות להשתנות.