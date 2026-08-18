הכירו את “סופרמן”: רובוט דמוי אדם ששובר שיאים

חברת הרובוטיקה הסינית Unitree Robotics חשפה רובוט דמוי אדם חדש, המכונה "סופרמן", שלטענתה מסוגל לרוץ במהירות של 12.66 מטרים בשנייה - כ-45.6 קמ״ש - ולקפוץ מהמקום לגובה של שני מטרים.

אם הנתונים יאומתו, מדובר בביצועים חריגים במיוחד. לשם השוואה, המהירות המרבית שיוחסה ליוסיין בולט במהלך ריצת שיא העולם שלו ב-100 מטר ב-2009 הייתה כ-12.42 מטרים בשנייה. גם בתחום הקפיצה מדובר בנתון גבוה משיא גינס לקפיצה לגובה מהמקום לגברים, העומד על 1.70 מטרים.

לדברי Unitree, הרובוט פותח בתוך מעט יותר משלושה חודשים ורגליו באורך 85 סנטימטרים. בחברה מבהירים כי מדובר עדיין באב-טיפוס ניסיוני, וכי נדרשת עבודה נוספת לשיפור היציבות, בקרת התנועה ויעילות צריכת האנרגיה.

החשיפה מגיעה לאחר שיפור מהיר בביצועי הרובוטים של החברה. באוגוסט 2025 הגיע אחד מרובוטיה למהירות של 4.78 מטרים בשנייה, ובאפריל 2026 דווח כי דגם H1 כבר הגיע ל-10.1 מטרים בשנייה.

עם זאת, נכון לעכשיו הנתונים החדשים לא אומתו בידי גוף עצמאי, והחברה לא פרסמה מתודולוגיית מדידה מלאה. לכן יש להתייחס למהירות ולקפיצה הנטענות כהצהרות של Unitree ולא כשיאים רשמיים.

החשיפה מגיעה גם בתקופה משמעותית עבור החברה, שנערכת להרחבת פעילותה בשוק הרובוטים דמויי האדם. אלא שגם אם "סופרמן" אכן מסוגל לרוץ ולקפוץ טוב יותר מבני אדם, האתגר האמיתי יהיה להוכיח שהוא מסוגל לעשות זאת בצורה יציבה, בטוחה ויעילה גם מחוץ לסביבת ההדגמה.