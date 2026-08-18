סרטון בטיקטוק הוביל מדענים לגילוי מחקרי חדש

לפעמים תגלית מדעית גדולה מתחילה במקום הכי לא צפוי. במקרה הזה, הכל התחיל בסרטון קצר שפורסם בטיקטוק.

צוות חוקרים בינלאומי הודיע על גילויו של דג תת-קרקעי זעיר ולא מוכר, שנמצא במי התהום של מדינת ביהאר שבצפון הודו, באזור המישור ההודו-גנגטי. המין החדש קיבל את השם המדעי Gangaichthys indonepalicus, והוא אינו רק מין חדש למדע, אלא משתייך גם לסוג חדש שלא היה מוכר עד כה. המחקר פורסם בכתב העת המדעי ZooKeys.

הסיפור החל בשנת 2024, כאשר סרטון שהועלה לטיקטוק תיעד דג קטן וחריג יוצא מבאר קידוח המופעלת באמצעות משאבה ידנית, סמוך לגבול שבין הודו לנפאל. צורתו יוצאת הדופן משכה את תשומת לבם של החוקרים, בעיקר משום שעד אז לא היה ידוע על דגים החיים באופן קבוע מתחת לפני הקרקע באזור אגן הגנגס.

החוקרים החליטו לאתר את המקום שממנו הגיע הדג ולנסות למצוא פרטים נוספים. המשימה התבררה כמסובכת במיוחד. במקום להשתמש ברשתות או לצלול לתוך מערה, הם נאלצו להגיע לבארות ולמשאבות מים מקומיות ולשאוב מהן כמויות עצומות של מי תהום.

רק לאחר ששאבו כ-2,000 ליטרים של מים הופיע הפרט הראשון, אך הוא נפגע במהלך השאיבה ומת. החוקרים המשיכו לעבוד, ולאחר כ-500 ליטרים נוספים הצליחו להוציא מאותה באר פרט שלם, שהפך בהמשך להולוטייפ, כלומר הפרט הרשמי המשמש את המדענים לתיאור ולהגדרה של המין החדש.

הדג החדש זעיר במיוחד ואורכו כארבעה סנטימטרים בלבד. גופו ארוך ודק ומזכיר במראהו תולעת, ולכן הוא משתייך לקבוצת דגים המכונה לעיתים "צלופחי תולעת". הוא חסר כמעט לחלוטין פיגמנט, גופו שקוף למחצה, עיניו מנוונות ומכוסות בעור, ולפי החוקרים נראה כי גם צלעות חסרות בגופו.

כדי לקבוע אם אכן מדובר במין חדש, החוקרים לא הסתפקו במראה החיצוני. הם ביצעו בדיקות גנטיות וסריקות micro-CT מתקדמות שאפשרו לבחון את השלד והמבנה הפנימי של הדג מבלי לפגוע בדגימה. השילוב בין המבנה האנטומי לבין הנתונים הגנטיים הראה כי הדג שונה מספיק מקרוביו כדי להצדיק יצירת סוג חדש לחלוטין במשפחת Chaudhuriidae.

השם Gangaichthys נגזר מנהר הגנגס ומשמעותו למעשה "הדג של הגנגס". השם indonepalicus נבחר בשל אזור מציאתו, סמוך לגבול שבין הודו לנפאל. מדובר בדג התת-קרקעי הראשון שתועד מאקוויפרים במישור ההודו-גנגטי ובאגן הגנגס.

הגילוי מדגיש עד כמה מעט ידוע עדיין על החיים בתוך מערכות מי התהום. בניגוד לנהרות, אגמים ומערות פתוחות, אקוויפרים תת-קרקעיים כמעט ואינם נגישים ישירות לחוקרים, ולכן ייתכן שמינים נוספים חיים בהם מבלי שתועדו מעולם.

ובמקרה של Gangaichthys indonepalicus, ייתכן שהיצור הזעיר הזה היה ממשיך לחיות מתחת לאדמה מבלי שהמדע ידע על קיומו, אלמלא אדם כלשהו שלף את הטלפון, צילם סרטון קצר והעלה אותו לטיקטוק.