מדגם הפריימריז בליכוד: אלו הח"כים בעשירייה הפותחת

ההצבעה בקלפיות לפריימריז של הליכוד נסגרה הערב (שני) וכעת מתפרסמים תוצאות המדגם שמבוסס על 700 מצביעים.

בראש הרשימה עומד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנוסף לכך, ישראל כ"ץ וגדעון סער משוריינים יחד עם עוד 5 שיקבלו שריון, ולאחר מכן מגיעות התוצאות על פי הסדר הבא.

על פי המדגם של מכון D.R.I אלו הח"כים שנמצאים במקומות 1-10:

1. אמיר אוחנה. 2 יריב לוין. 3. אלי כהן. 4. אלמוג כהן. 5. משה סעדה. 6. מירי רגב. 7. בועז ביסמוט. 8. טלי גוטליב. 9. עמיחי שיקלי. 10. אופיר כ"ץ.

במקומות 11-20 נמצאים הח"כים הבאים. החל מהמקום ה-16 כבר מדובר במקומות לא ריאלים:

11. אביחי בוארון 12. יואב קיש. 13. שלמה קרעי. 14. מיקי זוהר. 15. גילה גמליאל. 16. ניר ברקת. 17. עמית הלוי. 18. מאי גולן 19. אריאל קלנר 20. חנוך מילביצקי.

במקומות 21-30 נמצאים:

21. דודי אמסלם. 22. שי קלך 23. דוד ביטן 24. אבי דיכטר. 25. זאב אלקין. 26. קטי שטרית. 27. אתי עטיה 28. עידית סילמן 29. אוסנת זוהר זני. 30. ניסים ואטורי.

מקומות 31-40 נמצאים:

31. ששון גואטה. 32. דרור קפאח. 33. שלום דנינו. 34. סמיר זידאן. 35. אושר שקלים. 36. עפיף עבד. 37. רות אברזון קבסה. 38. איוב קרא. 39. ויטלי חייקין. 40. קרן בובליל אטיאס.