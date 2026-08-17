19 שנה ל"היי סקול מיוזיקל 2": עשרה דברים שלא ידעתם על הסרט

ב-17 באוגוסט 2007, כמעט 17 מיליון צופים בארה"ב נצמדו למסכים כדי לצפות בבכורה של "היי סקול מיוזיקל 2".
מה שהתחיל כסרט טלוויזיוני צנוע של ערוץ דיסני בחורף 2005 הפך לתופעת תרבות גלובלית, שברה שיאי צפייה היסטוריים והפכה את וונסה הדג'נס וזאק אפרון לכוכבי הנוער הכי מפורסמים בעשור הראשון של שנות האלפיים. לכבוד חגיגות ה-19, אספנו עשרה פרטי טריוויה מטורפים שמאחורי הקלעים:
- זאק אפרון שר באמת: בניגוד לסרט הראשון, שבו קולו של אפרון דובב בעיקר על ידי הזמר דרו סילי, ב"היי סקול מיוזיקל 2" אפרון עבר אימוני פיתוח קול אינטנסיביים ושר את כל השירים בקולו שלו.
- הופעת האורח של מיילי סיירוס: המעריצים החדים הבחינו בהופעת קמצוץ קצרצרה של מיילי סיירוס (כוכבת "האנה מונטנה" באותם ימים), שרוקדת בסצנת הסיום לצד הבריכה לאחר שנבחרה בסקר מעריצים מיוחד.
- סצנת ה"סולו" בשיא החום: הסצנה האייקונית של טרוי שר את "Bet On It" במגרש הגולף צולמה בטמפרטורה מטורפת של מעל 40 מעלות צלזיוס, מה שדרש הפסקות ריענון מרובות.
- שיא צפייה היסטורי: הסרט החזיק במשך שנים בשיא המשדר הלא-ספורטיבי הנצפה ביותר בתולדות הטלוויזיה בכבלים בארה"ב.
- מחלוקת השמות של שארפיי: הדמות של שארפיי (אשלי טיסדייל) הייתה אמורה להיות הדמות הראשית הבלעדית של מחזמר הקיץ, אך המפיקים שינו את התסריט שלוש פעמים כדי לתת מקום מרכזי יותר לסיפור האהבה של טרוי וגבריאלה.
- הוילון הוורוד של אשלי: אשלי טיסדייל כל כך אהבה את המראה הלילי של שארפיי בסרט, שהיא קנתה בעצמה את המלתחה הוורודה ששימשה אותה בסצנת השיר "Fabulous".
- אימוני גולף אמיתיים: כדי להיראות אמינים בתור עובדי מועדון הגולף "לביה ויסטה", השחקנים עברו סדנת גולף מרוכזת של כמה ימים לפני תחילת הצילומים.
- פסקול ששבר שיאים: הפסקול של הסרט כבש את המקום הראשון במצעד ה-Billboard 200 כבר בשבוע הראשון ליציאתו, והגיע למעמד של אלבום פלטינה כפולה תוך שבועות ספורים.
- שינוי הלוקיישן: בניגוד לסרט הראשון שצולם ברובו בבית הספר High School ביוטה, רוב צילומי סרט ההמשך נערכו במועדון הנופש בסטנטון, יוטה, כדי לשדר אווירת קיץ חופשית.
- הכיאורוגרפיה המאולתרת: חלק מצעדי הריקוד בסצנת "Work This Out" במטבח לא היו בתסריט המקורי, והומצאו במקום על ידי השחקנים והכוריאוגרף קאני אורטגה תוך כדי חזרות.