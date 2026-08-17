19 שנה ל"היי סקול מיוזיקל 2": עשרה דברים שלא ידעתם על הסרט

ב-17 באוגוסט 2007, כמעט 17 מיליון צופים בארה"ב נצמדו למסכים כדי לצפות בבכורה של "היי סקול מיוזיקל 2".

מה שהתחיל כסרט טלוויזיוני צנוע של ערוץ דיסני בחורף 2005 הפך לתופעת תרבות גלובלית, שברה שיאי צפייה היסטוריים והפכה את וונסה הדג'נס וזאק אפרון לכוכבי הנוער הכי מפורסמים בעשור הראשון של שנות האלפיים. לכבוד חגיגות ה-19, אספנו עשרה פרטי טריוויה מטורפים שמאחורי הקלעים: