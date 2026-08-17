הפריימריז בליכוד: הקלפיות נסגרו - זה אחוז ההצבעה הסופי

פריימריז בליכוד ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הפריימריז בליכוד הסתיימו: הקלפיות נסגרו הערב (שני) בשעה 21:00 בדיוק, ואחוז המצביעים הסופי עומד על 53.5 אחוזים. ממפלגת הליכוד נמסר כי מדובר בגידול של כ-10% בהשוואה לשעות ההצבעה הזהות בפריימריז הקודמים. בירושלים נרשם עומס של מצביעים בדקות האחרונות לפני סגירת הקלפיות.

פריימריז בליכוד ( חיים גולדברג פלאש 90 )

במהלך היום דווח כי אלפי חרדים הגיעו להצביע בפריימריז של הליכוד. מדובר בין 7,000 ל-10,000 מתפקדי ליכוד חרדים. רובם משתייכים יותר לזרם החסידי בתוך הציבור החרדי. רובם, בסוף, צפויים להצביע לש"ס ויהדות התורה, או לבן גביר. הם לא מצביעים לליכוד בבחירות הכלליות - אבל מנסים להשפיע באמצעות הפריימריז גם על רשימת הליכוד.