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חדשות פוליטי מדיני

הפריימריז בליכוד: הקלפיות נסגרו - זה אחוז ההצבעה הסופי

הקלפיות נסגרו ובתום יום ההצבעה נתון המצביעים הסופי עומד על 75,177 מצביעים בסך הכל. בקרוב יפורסמו התוצאות

21:10
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פריימריז בליכוד (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

הפריימריז בליכוד הסתיימו: הקלפיות נסגרו הערב (שני) בשעה 21:00 בדיוק, ואחוז המצביעים הסופי עומד על 53.5 אחוזים.

ממפלגת הליכוד נמסר כי מדובר בגידול של כ-10% בהשוואה לשעות ההצבעה הזהות בפריימריז הקודמים. בירושלים נרשם עומס של מצביעים בדקות האחרונות לפני סגירת הקלפיות.

פריימריז בליכוד (חיים גולדברג פלאש 90)

במהלך היום דווח כי אלפי חרדים הגיעו להצביע בפריימריז של הליכוד. מדובר בין 7,000 ל-10,000 מתפקדי ליכוד חרדים. רובם משתייכים יותר לזרם החסידי בתוך הציבור החרדי. רובם, בסוף, צפויים להצביע לש"ס ויהדות התורה, או לבן גביר. הם לא מצביעים לליכוד בבחירות הכלליות - אבל מנסים להשפיע באמצעות הפריימריז גם על רשימת הליכוד.

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