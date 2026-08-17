צפו: הראיון של טלי גוטליב יצא משליטה

טלי גוטליב ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הראיון של חברת הכנסת טלי גוטליב בתוכנית האקטואליה "7 עם שרון גל" בערוץ i24NEWS הפך לזירה סוערת במיוחד. במהלך השיחה הטעונה, התפתח עימות חריף בין המגיש שרון גל לחברת הכנסת סביב מעמדה הפוליטי בליכוד, הדינמיקה הפנימית במפלגה והביקורת המופנית כלפיה.

גל פתח והציג בפניה את הביקורת הקשה הנשמעת במערכת הפוליטית: "יש מי שטוענים שאת נזק אלקטורלי לליכוד, שאת מבריחה מצביעים ומביאה אנטגוניזם".

"אני כוח אלקטורלי שמחזק את הליכוד"

גוטליב לא נשארה חייבת והגיבה בנחישות לאמירות. "קיבלתי מראש את העובדה שיופעלו נגדי פייקים, שקרים ומתקפות", ציינה במהלך המשדר. היא דחתה על הסף את הניתוח של גל והבהירה כי נוכחותה רק מוסיפה לסיעה: "אני כוח אלקטורלי שמחזק את הליכוד ומונע זליגת קולות ימין למפלגות אחרות. אינני פועלת רק לקראת הפריימריז, אלא עובדת יום-יום למען הציבור והבוחרים".

"הציעו לי לעבור, אבל אני נאמנה"

המתח באולפן עלה דרגה כאשר גל חידד את השאלות לגבי עתידה הפוליטי והאפשרות שתמצא את עצמה מחוץ לרשימה, ושאל ישירות: "את לא בודקת אופציות בחוץ? אין מגעים עם עוצמה יהודית או מפלגות אחרות בימין?".

גוטליב חשפה כי מהלכים כאלה אכן נידונו מעבר לקלעים, אך הבהירה את עמדתה בנושא: "אמנם הציעו לי לעבור, אך אני נאמנה לתנועת הליכוד ואין בכוונתה לעזוב".

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עימות על הדילים מאחורי הקלעים

בחלק המתוח ביותר בראיון, אתגר גל את תפיסת עולמה הפרלמנטרית ותהה כיצד היא מצפה לשרוד במערכת הפוליטית ללא בריתות: "פוליטיקה היא משחק של חיבורים ודילים, אי אפשר לפעול לבד כסוליסטית לחלוטין ולצפות שהמנגנון יחבק אותך".

גוטליב דחתה את גישת המשחק הפוליטי והדגישה כי היא מעדיפה לפעול באופן גלוי בלבד: "אני פועלת בצורה ישרה וללא דילים נסתרים".