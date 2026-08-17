הלל מרדכי דדון הוא הילד שנדקר למוות בבית שמש

הותר לפרסום כי הלל מרדכי דדון, בן 7, הוא הילד שנדקר למוות היום (שני) באירוע הדקירה בבית שמש. דדון ז"ל נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו. בן דודו בן ה-4 נפצע גם כן באירוע, והוא פונה לבית חולים כשמצבו בינוני.

כאמור, האירוע הקשה התרחש בשעות אחר הצהריים. על פי החשד, שכן, שככל הנראה מעורער בנפשו, נכנס לדירה ודקר את דדון ואת בן דודו. "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 7, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 4 בהכרה" סיפר חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד. "הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בבן ה-7 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה". כאמור, מותו של דדון נקבע בבית החולים.

במשטרה עדכנו בהמשך כי החשוד, שתואר כצעיר בן 25, נעצר בחשד שדקר את הילדים. חקירה נפתחה לבירור נסיבות האירוע, כשנבדק האם סכסוך בין המשפחות הוביל לתקיפה.