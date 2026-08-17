"אם זה יקרה, הימין ינצח בבחירות"

ארכיון ( גילי יערי \ פלאש 90 )

מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, מזהיר מפני שאננות בקרב מצביעי הימין לקראת הבחירות הקרובות, ומדגיש את חשיבות מימוש זכות ההצבעה.

בראיון לתכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל התייחס שרן למצב המפלגה בסקרים והדגיש את המפתח לניצחון: "בסקרים אנחנו קצת בדיפנס, אבל אם הציבור יוצא להצביע והציבור הימני יצביע במספרים שהשמאל מצביע – אנחנו מנצחים. אבל זה לא מובטח".

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בדבריו עמד מנכ"ל הליכוד על הגידול במספר בעלי זכות הבחירה והזהיר מפני תרחיש של חילופי שלטון: "יש 700,000 מצביעים חדשים, שברובם אנשי ימין. אם הם יישארו בבית ולא יבינו שאם הם לא יוצאים להצביע תהיה ממשלת איזנקוט וערבים, הדרך היחידה לנצח היא להזיז את עצמך, לצאת מהבית ולעשות את המאמץ הקטן, ללכת ולהצביע. זה כל ההבדל בין ניצחון להפסד".