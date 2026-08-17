בנט תוקף את החרדים בליכוד: "מוכיח את מה שראינו 4 שנים"

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב הערב (שני) לחשיפת הפעילים החרדים שקיבלו כסף כדי להצביע לרשימת מועמדים מוגדרת בפריימריז של הליכוד, כפי שהודו בראיון ל"כיכר השבת"

"על זה הבחירות. הסרטון הזה מוכיח את מה שראינו 4 שנים: הליכוד הפך לזרוע הביצוע של דרעי" אמר בנט. "אין ביבי בלי דרעי, ואין ליכוד בלי גפני".

לדבריו, "הליכוד תלוי במפלגות אנטי-ציוניות ולכן הוא מחויב למשתמטים ומפקיר את המשרתים. אנחנו לא חייבים שום דבר לאף אחד, רק לאזרחי ישראל המשרתים והעובדים. ולכן אצלנו, מי שלא יתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. ביחד נתקן".

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