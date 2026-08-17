בנט תוקף את החרדים בליכוד: "מוכיח את מה שראינו 4 שנים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב הערב (שני) לחשיפת הפעילים החרדים שקיבלו כסף כדי להצביע לרשימת מועמדים מוגדרת בפריימריז של הליכוד, כפי שהודו בראיון ל"כיכר השבת"
"על זה הבחירות. הסרטון הזה מוכיח את מה שראינו 4 שנים: הליכוד הפך לזרוע הביצוע של דרעי" אמר בנט. "אין ביבי בלי דרעי, ואין ליכוד בלי גפני".
לדבריו, "הליכוד תלוי במפלגות אנטי-ציוניות ולכן הוא מחויב למשתמטים ומפקיר את המשרתים. אנחנו לא חייבים שום דבר לאף אחד, רק לאזרחי ישראל המשרתים והעובדים. ולכן אצלנו, מי שלא יתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. ביחד נתקן".
כאמור, שני צעירים חרדים שהגיעו היום להצביע בפריימריז בליכוד סיפרו כי קיבלו תשלום ורשימה מוכנה של המועמדים שאותם התבקשו לסמן. בשיחה עם יוסי עבדו, כתב כיכר השבת, הם הודו כי אינם מכירים את מרבית השמות ברשימה ואף אינם מתכוונים להצביע לליכוד בבחירות לכנסת.
"אני את האמת הגעתי להצביע, לא מעניינת אותי לא פוליטיקה ולא כלום, אבל שילמו לי כסף", אמר. כשנשאל מי שילם לו, סירב לחשוף את השם: "לא ננקוט בשמות, שלא יהיה בלאגן".
לדבריו, "הנציגים של הליכוד שולחים אנשים, תשלום, כדי להצביע. להרוויח קולות". הוא הוסיף: "אני חרדי בא להצביע, אבל לא בהכרח שאני מצביע למישהו חרדי. אני מצביע למי ששילם לי".
עוד סיפרו כי קיבל 400 שקלים. חברו טען כי קיבל סכום גבוה יותר, אך לא פירט כמה. בהמשך שלף מכיסו את הרשימה שקיבל והקריא את מספרי המועמדים שסימן, בהם 103, 105, 143, 122, 125, 126, 127, 128, 133, 138, 144 ו־208 ברשימה הארצית, וכן 315 במחוז ירושלים.
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