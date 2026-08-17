הדיל של החרדים נחשף: אלה המועמדים שקיבלו תמיכה

מצביעים חרדים בכניסה לקלפי בחיפה ( צילום: שרון לייבל/פלאש90. )

רשימות המומלצים של חסידויות גור לפריימריז בליכוד נחשפות היום (שני), ומציגות את המועמדים שבהם התבקשו המתפקדים המזוהים עם החסידויות לתמוך כך פרסם מיכאל שמש.

חסידות גור העניקה את תמיכתה לשישה מועמדים: דוד ביטן, דודי אמסלם, מירי רגב, מאי גולן, מיקי זוהר ואופיר כץ. בטופס ההצבעה שהופץ למתפקדים המזוהים עם חסידות צאנז סומנו 12 מועמדים ברשימה הארצית: זאב אלקין, דודי אמסלם, אביחי בוארון, דוד ביטן, מיקי זוהר, יריב לוין, חנוך מילביצקי, עידית סילמן, אתי עטיה, יואב קיש, מירי רגב ועמיחי שיקלי. ארבעה מועמדים זכו לתמיכה משותפת של שתי החסידויות: דוד ביטן, דודי אמסלם, מירי רגב ומיקי זוהר. לצד זאת, גור תמכה גם במאי גולן ובאופיר כץ, שאינם מופיעים בטופס של צאנז.

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ברשימה של צאנז נכללים מועמדים נוספים שלא קיבלו את תמיכת גור: זאב אלקין, אביחי בוארון, יריב לוין, חנוך מילביצקי, עידית סילמן, אתי עטיה, יואב קיש ועמיחי שיקלי.

הרשימות נחשפות על רקע הנוכחות הבולטת של מתפקדים חרדים בפריימריז. לפי ההערכות, בליכוד רשומים כ־7,000 מתפקדים חרדים מתוך כ־142 אלף בעלי זכות בחירה.

מאות מתפקדים מהציבור החרדי הגיעו לקלפיות, בהם אנשי גור, צאנז, קרלין ובעלזא, לצד מתפקדים המזוהים עם קהילות וארגונים נוספים.

הקלפיות בפריימריז ייסגרו בשעה 21:00. לאחר ספירת הקולות יתברר עד כמה הצליחו הרשימות המאורגנות של החסידויות להשפיע על מיקומם של המועמדים ברשימת הליכוד לכנסת.