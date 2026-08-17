ההתאחדות דורשת להשעות את שחקנה של מכבי חיפה

היפוך מגמה: מכבי חיפה ניצחה בדקה ה-98 ( (צילום: דני מרון/פלאש90) )

ההתאחדות לכדורגל פנתה היום (שני) באופן רשמי לבית הדין בדרישה להשעות את עומר דהן מכל פעילות במסגרתה, עד לתום ההליך הפלילי המתנהל נגדו בחשד להטיית משחקים.

הבקשה הוגשה כמעט חודשיים לאחר שדהן חשף כי הוא השחקן שנמצא במרכזה של פרשת ההימורים הבלתי חוקיים. כעת מבקשת ההתאחדות למנוע ממנו לקחת חלק בפעילות רשמית עד לסיום ההליך בעניינו. לצד הדרישה להשעיה עד לתום ההליך הפלילי, הציגה ההתאחדות גם אפשרות חלופית. אם בית הדין לא יקבל את הבקשה המרכזית, היא מבקשת להשעות את דהן לתקופה של לפחות 60 ימים, בשל החקירה שעדיין מתנהלת.

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בבקשה הרשמית נטען כי במהלך החקירה התגבשה תשתית משמעותית נגד השחקן. "החקירה העלתה תשתית ראייתית משמעותית לעבירות שביצע החשוד", נכתב בפנייה לבית הדין.

בהתאחדות הדגישו כי חומרת החשדות אינה מאפשרת, לטענתם, את המשך פעילותו של דהן כשחקן במסגרת הכדורגל הישראלי כל עוד ההליך בעניינו לא הסתיים.

"ניתן לומר כי בשלב זה העבירות המיוחסות לחשוד הן חמורות ביותר ומטילות צל כבד על יכולתו להמשיך לקחת חלק כשחקן פעיל", כתבו בהתאחדות בבקשה.

כעת יצטרך בית הדין להכריע אם לקבל את הדרישה ולהשעות את דהן עד לתום ההליך הפלילי, לבחור באפשרות החלופית של הרחקה למשך 60 ימים לפחות, או לדחות את הבקשה.

בשלב זה מדובר בחשדות שטרם הוכרעו במסגרת ההליך הפלילי. החלטת בית הדין בנוגע להמשך פעילותו של דהן צפויה להתקבל בעקבות הבקשה שהגישה ההתאחדות.