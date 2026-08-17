אירוע הדקירה בבית שמש: בית החולים מעדכן על מצב הילד בן ה-4 שנפצע

זירת האירוע בבית שמש ( תיעוד מבצעי מד"א )

חשד לרצח בבית שמש: שעות ספורות אחרי אירוע הדקירה שבו שני ילדים נדקרו בביתם בבית שמש, בבית החולים הדסה עין כרם עדכנו כעת (שני) על מצבו של הילד בן ה-4 שנפצע - כשלדבריהם חל שיפור במצבו, שמוגדר כעת בינוני. הילד השני, בן ה-7.5, הגיע לבית החולים ללא סימני חולים, ומותו נקבע ביחידת הטראומה.

"אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם הגיעו אחר הצהריים שני ילדים לאחר שנפגעו באירוע דקירה בבית שמש. לצערנו מדובר באירוע קשה, כשאחד הילדים - בן שבע וחצי - הגיע ללא סימני חיים לאחר החייאה ממושכת בשטח, ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו" סיפר פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר״ד ילדים וסגן מנהל בית החולים. "הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר, והוא הובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול".

עוד באותו נושא ערב של הלם בבית שמש: "רגעים קשים" חדשות סרוגים

כאמור, האירוע הקשה התרחש בשעות אחר הצהריים. על פי החשד, שכן, שככל הנראה מעורער בנפשו, נכנס לדירה ודקר את שני הילדים. "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 7, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 4 בהכרה" סיפר חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד. "הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בבן ה-7 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה". כאמור, מותו של הפצוע אנוש נקבע בבית החולים.

במשטרה עדכנו בהמשך כי החשוד, שתואר כצעיר בן 25, נעצר בחשד שדקר את הילדים. חקירה נפתחה לבירור נסיבות האירוע, כשנבדק האם סכסוך בין המשפחות הוביל לתקיפה.