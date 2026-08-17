עימות חריף בין בית"ר למכבי חיפה: "מנכ"ל כל כך קטן"

איציק עובדיה וברק אברמוב ( אוקן בן חקון, יונתן זינדל )

עימות חריף פרץ היום (שני) בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה, בעקבות זכייתה של הקבוצה מהבירה באות נשיא המדינה. בבית"ר תקפו בחריפות את מנכ"ל הירוקים איציק עובדיה, ובחיפה הכחישו את הטענות ודרשו מהירושלמים להתנצל.

בית"ר ירושלים זכתה אתמול בפעם הראשונה בתולדותיה באות נשיא המדינה, לאחר מאבק צמוד מול מכבי חיפה. הירוקים הובילו בחלק משלבי הבחירה, אך בהמשך הוחלט לקיים הצבעה מחודשת, שבה זכתה בית"ר בפרס. במועדון הירושלמי טענו כי עובדיה התקשה לקבל את תוצאות הבחירה. "לצערנו התברר כי מנכ"ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, התקשה לקבל את תוצאות הוועדה ואף שלח הודעות חריגות וקשות לחברי הוועדה", מסרו בבית"ר. בהמשך החריפו במועדון את הטון: "אנו מתפלאים כי במועדון כה גדול נמצא מנכ"ל כל כך קטן שמנסה להלך אימים על פרס קהילתי מיוחד שעוסק בתרומה לקהילה".

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לצד המתקפה, בבית"ר הבהירו כי הם מעריכים את העשייה הקהילתית של הירוקים: "הפרס נמצא בדיוק במקום הראוי לו, וחולקים כבוד אדיר גם לפעילות הקהילתית של אנשי השטח של מכבי חיפה ויתר קבוצות הליגה".

מכבי חיפה לא נשארה חייבת והגיבה בהכחשה מוחלטת. "מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה, לא פנה לאיש מחברי הוועדה, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף", מסרו הירוקים. "הצגת הדברים באופן זה אינה נכונה וחוטאת למציאות".

בחיפה הוסיפו כי ההודעה של בית"ר אינה מתאימה לרוח הפרס: "אנו מסתייגים מתגובת בית"ר ירושלים, נטולת הממלכתיות המאפיינת פרס זה, ומניחים שנבעה מהפרסומים השונים, ועל כך ראוי שיתנצלו בפני המועדון שלנו".

למרות חילופי ההאשמות, מכבי חיפה בירכה את בית"ר ירושלים על הזכייה והבהירה כי היא מכבדת את החלטת הוועדה. "כל מועדון שתורם לקהילה, מנצח", סיכמו במועדון.