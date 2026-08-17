פעילי הליכוד מאוכזבים: "צריך שינוי גדול במפלגה"

פעילי הליכוד והפריימריז ( סרוגים, לירון מולדובן\פלאש 90 )

הפריימריז בליכוד תמיד נחשבים כאירוע חגיגי במפלגה, אך הפעם נראה כי האווירה מלווה בתחושות קשות של מי שהיו פעם עמוד השדרה של התנועה. אחד מפעילי הליכוד שוחח עם סרוגים וסיפר על החלטתו הקשה לעזוב את המפלגה אחרי 40 שנה, זאת בגלל אכזבתו מהתנהלות המפלגה כלפי חוק הגיוס והסוגיות הביטחוניות. מנגד, פעיל נוסף סיפר כי יישאר בליכוד למרות הביקורת, ויפעל לשינוי בתוך המפלגה עצמה.

"קודם כל באתי לחברים, אני לא מצביע בבחירות האלה. אני מאוכזב מהליכוד בגלל הקטע של חוק הגיוס, וגם הקטע החברתי, עם כל מה שהפקירו את תושבי הצפון" אמר. "אי אפשר לראות כל הזמן את אותם חברי כנסת. הליכוד צריך שינוי גדול במפלגה". הפעיל סיפר כי הוא היה חבר בתנועת הליכוד כבר 40 שנה, ואף היה יו"ר נוער הליכוד בפתח תקווה. "אני עדיין איש ארץ ישראל, אבל הליכוד כבר לא מייצג אותי" אמר. זה לא הליכוד של פעם, של הערכים שהיו. כל הזמן יש תככים, כל הזמן יש מלחמות. במקום לאחד יש תחושה שהם מפלגים".

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לטענתו, "נכנסו כל מיני חברי כנסת שמה שמעניין אותם זה הכיסא ולא האזרח הקטן הפשוט. יוקר המחיה פה רק עולה, למרות שמדברים שיורידו. הרבה דברים קשים, ואני אפילו לא מדבר על ה-7 באוקטובר. הגיע הזמן לעשות שינוי אמיתי".

"אני עדיין אוהב את בנימין נתניהו בתור הממשלה, אבל אני חושב שצריך להחליף את כל חברי הכנסת של הליכוד" ציין בסיכום דבריו. "הגיע הזמן, הם אותם אנשים 20 שנה. הגיע זמן להכניס דם חדש לליכוד, אנשים רציניים יותר שיעבדו לציבור ולא יקשקשו כל היום בתקשורת ומול המליאה ולא יעשו באמת".