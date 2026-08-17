הקרב בין נתניהו לבנט מתפוצץ: הליכוד מאיים בעתירה

נתניהו ובנט ( צילום: יונתן זינדל / פלאש90 )

הליכוד שיגר היום (שני) מכתב התראה לנפתלי בנט, ובו דרישה להסיר סרטון שפרסם ברשת X, בטענה כי הוא כולל שימוש אסור בחיילים, במדי צה"ל ובכלי נשק במסגרת תעמולת בחירות. אם הסרטון לא יוסר עד מחר בשעה 12:00, במפלגה מאיימים לפנות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

את מכתב ההתראה שלח עו"ד אילן בומבך בשם הליכוד. לפי המכתב, בסרטון שהעלה בנט ב־16 באוגוסט מופיעים בין השאר חברי "כוח אבשלום", כשהם נושאים כלי נשק של צה"ל ולבושים במדים. בליכוד טענו כי הנשק והמדים מופיעים בקטעים רבים לאורך הסרטון ונוכחותם בו מרכזית. עוד נטען כי הם משמשים מרכיב בתמונה שבחר בנט להציג לציבור, לצד חברי הכוח וההקשר הביטחוני של הביקור. במכתב הודגש כי "כוח אבשלום" אינו גוף אזרחי פרטי. לפי הפרסומים הרשמיים של צה"ל המוזכרים בו, מדובר באחד מכוחות המילואים המיוחדים שהוקמו במהלך המלחמה לצורך הגנת יישובי העוטף וסיוע לכיתות הכוננות. בפרסום נוסף של צה"ל הוגדר הכוח כ"כוח מילואים של החטיבה הצפונית באוגדת עזה".

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לטענת הליכוד, השימוש בחברי הכוח, בכלי הנשק ובמדים נועד לחזק את המסר הציבורי שמציג בנט. במפלגה טוענים כי מדובר בתעמולת בחירות העושה שימוש בנכסי ציבור, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות.

במכתב צוין כי הביקור נערך בעקבות הזמנתו של רבש"ץ נחל עוז, אך בליכוד טענו כי עובדה זו אינה שוללת את האופי התעמולתי של הפרסום.

עו"ד בומבך דרש מבנט להסיר את הסרטון מחשבונו ברשת X ומכל פלטפורמה אחרת שבה פורסם, וכן להתחייב שלא לעשות שימוש דומה בעתיד.

בליכוד קבעו לבנט מועד אחרון להסרת הפרסום, מחר, 18 באוגוסט, בשעה 12:00. אם הדרישה לא תיענה, המפלגה צפויה לפנות בדחיפות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית ולבקש צו שימנע את המשך הפצת הסרטון.