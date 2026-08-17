סרוגים
ברנז'ה

בגיל 70: רינה מצליח בבשורה משמחת

אשת התקשורת והמגישה הוותיקה, רינה מצליח, שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות בבשורה משמחת

19:04
1 תגובות
רינה מצליח (פלאש90)

בשורה משמחת מאשת התקשורת והעיתונאית הוותיקה רינה מצליח: בגיל 70, מצליח משיקה פרויקט אישי ומרגש במיוחד ומכריזה על יציאתו לאור של ספר חדש פרי עטה.

בפוסט נרגש שפרסמה, שיתפה מצליח בתהליך העבודה מורכב שליווה אותה בדרך לתוצר הסופי: "התרגשות שיא! הספר שאני עובדת עליו כבר שנה וחצי ירד לדפוס".

הספר מבוסס על הסדרה המצליחה שהובילה בשנים האחרונות: "בחרתי 20 שיחות מתוך ה-80 שקיימתי בפודקאסט שלי 'אמא אבא ואני' וקיבצתי אותן בספר", הסבירה. בדבריה תיארה את התוכן הייחודי שנאגר בין דפי הספר: "הקריאה בספר מעלה פסיפס מרגש של דור ההורים שלנו, שרובם מהגרים".

חדשות סרוגים

את הכתוב חתמה מצליח בהקדשה אישית ונוגעת ללב להוריה, שהיוו את ההשראה המרכזית למיזם: "אמא ואבא, הספר מוקדש לכם באהבה אין סוף".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
סקר
עקבו אחרינו גם ב -
1
יופיע
לפני 16 דקות

חשבתי שהיא מכריזה התחתנתי והבאתי ילד לעולם
הצטרפו אלינו