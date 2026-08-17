בגיל 70: רינה מצליח בבשורה משמחת

רינה מצליח ( פלאש90 )

בשורה משמחת מאשת התקשורת והעיתונאית הוותיקה רינה מצליח: בגיל 70, מצליח משיקה פרויקט אישי ומרגש במיוחד ומכריזה על יציאתו לאור של ספר חדש פרי עטה.

בפוסט נרגש שפרסמה, שיתפה מצליח בתהליך העבודה מורכב שליווה אותה בדרך לתוצר הסופי: "התרגשות שיא! הספר שאני עובדת עליו כבר שנה וחצי ירד לדפוס". הספר מבוסס על הסדרה המצליחה שהובילה בשנים האחרונות: "בחרתי 20 שיחות מתוך ה-80 שקיימתי בפודקאסט שלי 'אמא אבא ואני' וקיבצתי אותן בספר", הסבירה. בדבריה תיארה את התוכן הייחודי שנאגר בין דפי הספר: "הקריאה בספר מעלה פסיפס מרגש של דור ההורים שלנו, שרובם מהגרים".

עוד באותו נושא רינה מצליח על התקרית בכנסת: "נתתי לו סטירה" חדשות סרוגים

את הכתוב חתמה מצליח בהקדשה אישית ונוגעת ללב להוריה, שהיוו את ההשראה המרכזית למיזם: "אמא ואבא, הספר מוקדש לכם באהבה אין סוף".