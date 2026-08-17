ברגע האחרון: הצעד החריג ששוקלים בליכוד

דוכני הפריימריז בליכו ( לירון מולדובן/פלאש90 )

על רקע קצב ההצבעה והרצון להעלות את אחוזי ההשתתפות בקרב מתפקדי התנועה, בליכוד שוקלים להאריך את שעות ההצבעה בבחירות המקדימות המתקיימות היום.

על פי דיווח של הפרשן הפוליטי מיכאל שמש, נבחנת האפשרות לדחות את מועד סגירת הקלפיות, אשר נקבע בשלב זה לשעה 21:00, כדי לאפשר למצביעים נוספים להגיע ולהשפיע על הרכב הרשימה לכנסת.

עוד באותו נושא גורם בליכוד על הפריימריז: "עכשיו הכל מובן" חדשות סרוגים

נכון לשעה זו, אחוז ההצבעה בפריימריז בליכוד עומד על 36% בלבד, כאשר 51,453 בעלי זכות הצבעה מומשו את זכותם בקלפיות ברחבי הארץ.