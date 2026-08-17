ערב של הלם בבית שמש: "רגעים קשים"

( נתי שוחט/פלאש 90 )

טרגדיה כפולה וקשה בבית שמש: שני ילדים נהרגו הערב בשני אירועים נפרדים וקשים שהתרחשו בעיר בפרק זמן קצר. ראש העיר, שמואל גרינברג, פרסם הודעה כואבת בעקבות האסונות שפקדו את העיר.

"בית שמש חווה בשעה האחרונה שני אירועים קשים וכואבים, שבכל אחד מהם נגדעו חייו של ילד", מסר גרינברג. "באירוע הקשה ברחוב עמק הזיתים נהרג ילד, ובתאונת הדרכים ברמה ד' נהרג ילד נוסף".

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ראש העיר הוסיף והביע את השתתפותה של העיר כולה באבלן הכבד של המשפחות: "אלה רגעים קשים מאוד לעיר כולה. ליבנו עם המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, ואנו מתפללים לשלומם ולהחלמתם של הפצועים".