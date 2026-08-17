השחקנית היידן פנטייר, שזכתה לתהילה עולמית בזכות תפקידה בסדרת הלהיט "גיבורים", נמצאה אתמול (ראשון) ללא רוח חיים בדירתה בגרינוויל שבקרוליינה הדרומית. פנטייר, שהייתה בת 36 בלבד, אותרה חמישה ימים בלבד לפני יום הולדתה ה-37. על פי דיווחים מעבר לים, החשד המרכזי הוא שהשחקנית מתה כתוצאה ממנת יתר של סמים.

הקלטה של שיחת החירום למוקד 911, שהגיעה לידי אתר Page Six, חושפת היום (שני) פרטים חדשים מהרגעים הראשונים לאחר שנמצאה. בשעה 13:51 ביום ראשון התקבלה קריאה על "אישה לא מגיבה" ו"דום לב" בכתובת מגוריה של פנטייר.

דקות ספורות לאחר מכן נשמע איש צוות רפואי מציין כי הכוחות בודקים אפשרות של "מנת יתר" באותה כתובת וכי "מתבצעת החייאה".

פרמדיקים שהגיעו למקום ניסו להציל את חייה של פנטייר באמצעות טיפול מתקדם, שכלל בין היתר עיסויי חזה ופעולות החייאה נוספות. עם זאת, בשעה 14:32 - פחות משעה לאחר הקריאה הראשונית - נקבע מותה. זהותו של האדם שהתקשר למוקד 911 טרם התבררה, אך על פי הדיווחים פנטייר נמצאה על ידי אדם שזהותו לא נחשפה כרגע לציבור.

במשטרה מסרו כי בזירה לא נמצאו "סימנים למעשה פלילי", ונתיחה שלאחר המוות צפויה להתבצע במהלך היום. על פי הדיווחים, פנטייר טסה מלוס אנג'לס בסוף השבוע יחד עם בן זוגה אך עדיין לא ברור אם הוא זה שמצא אותה.

מאבק ארוך בהתמכרויות

סיפור חייה של פנטייר היה רצוף במאבקים אישיים קשים. השחקנית שגדלה מול עדשות המצלמה החל מגיל צעיר מאוד, ניהלה במהלך חייה מאבק פומבי ואמיץ בבעיות נפשיות ובהתמכרויות. פריצת הדרך הגדולה שלה הגיעה כשהייתה בת 17 בלבד, כאשר גילמה את קלייר בנט בסדרת "גיבורים".

נקודת מפנה קשה בחייה הגיעה בשנת 2014, לאחר לידת בתה קאיה, שאותה חלקה עם בן זוגה לשעבר, מתאגרף העבר ולדימיר קליצ'קו. פנטייר סבלה מדיכאון אחרי לידה עמוק וקשה, והודתה בגלוי כיצד הלחץ העצום, תחושת הבידוד והציפיות הבלתי אפשריות השפיעו עמוקות על בריאותה הנפשית.

תופעה מדאיגה בהוליווד

מותה של פנטייר מצטרף לשורה ארוכה של מקרים טרגיים בהוליווד. כזכור, גם השחקן מת'יו פרי מסדרת "חברים" מת כתוצאה ממנת יתר של קטמין, כפי שקבע דו"ח הנתיחה. במקרה זה, אחד משני הרופאים שסיפקו לו את הסם הודה בקשירת קשר למותו במסגרת עסקת טיעון.

סיפורה של פנטייר מספק הצצה אל המחיר הכבד של תהילה בגיל צעיר ואל הדרך הארוכה והמורכבת אל עבר ההחלמה. המעבר המהיר מילדות לבגרות תחת זכוכית המגדלת של התקשורת והציבור גבה ממנה מחיר כבד, כפי שהודתה בשנים האחרונות.