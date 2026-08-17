החום חוזר; שני איזורים יבערו: תחזית מזג אוויר

( (צילום: שאטרסטוק) )

אחרי מספר ימים של ירידה בטמפ', מזג אוויר בימים הקרובים יחזור להיות חם מהרגיל עם עומסי חום קיצוניים בכל רחבי הארץ.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לתקופה. יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הביל במישור החוף.

יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אשר תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הביל במישור החוף.

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אולם יוסיף להיות מעט חם ויבש מהרגיל, והביל בחוף.