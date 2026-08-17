יריב לוין: זה התיק שאדרוש בממשלה הבאה

יריב לוין ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה, יריב לוין, מבהיר היום (שני) כי אין לו כוונה לעזוב את תפקידו ומצהיר על כוונתו להמשיך להוביל את משרד המשפטים גם בממשלה הבאה.

בראיון למתי טוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל אמר לוין: "בכוונתי להישאר שר המשפטים גם בקדנציה הבאה. עשינו בקדנציה הנוכחית שורה ארוכה של מהלכים היסטוריים". בדבריו סקר השר את הצעדים המרכזיים שקודמו במהלך הכהונה הנוכחית: "שמנו את מערכת המשפט במרכז הבמה: הוצאת מח"ש מהפרקליטות, שינוי שיטת בחירת השופטים ושינוי שיטת בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים, יחד עם מינוי מספר עצום של שופטים לבתי המשפט המחוזיים והשלום".

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לוין הדגיש כי המהלכים הללו אינם סוף פסוק אלא חלק מתהליך ארוך טווח שבכוונתו להשלים בעתיד: "אנחנו בשיאו של תהליך שיושלם בקדנציה הבאה, כששני שלישים משופטי העליון יוחלפו. אשלים את המשימה במשרד המשפטים".