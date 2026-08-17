נתניהו מאשר: אלו הסיכומים עם מועצת השלום

מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שעות אחרי סיום הפגישות עם יועץ הבית הלבן ג'ארד קושנר ומנכ"ל "מועצת השלום" ניקולאי מלדנוב, במשרד ראש הממשלה פרסמו כעת (שני) הודעה באנגלית בה התייחסו לפגישה והציגו את הסיכומים שהושגו לגבי המשך הפעילות ברצועת עזה.

לפי ההודעה של לשכת נתניהו, הוסכם להקים שתי קבוצות עבודה. הקבוצה הראשונה תעסוק בנושא הפירוק מנשק ובפירוז של עזה, כשנאמר כי מדובר ב"תהליך שישראל ומועצת השלום נחושות כי יתבצע בהקדם ויושלם לפני שיתחיל שיקום כלשהו ברצועה". עוד נאמר כי "קבוצת העבודה השנייה תתמקד בתברואה, במים נקיים ובסוגיות בריאות הציבור אחרות עבור תושבי עזה, המשפיעות גם על אזרחי ישראל".

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בעוד שההודעה על הסיכומים פורסמה רק בשפה האנגלית, גורם מדיני התייחס מוקדם יותר היום לפרטי הפגישה בתדרוך לכתבים בישראל. לפי הגורם, במהלך הפגישה הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה בכל הרצועה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. הצעד הראשון לפירוז הרצועה זה שחמאס ימסור את כל הנשקים להשמדה תחת פיקוח של הגרנל ג'פריס - כשבכך שיהיה תהליך אמיתי של פירוק מנשק, גם הכבד וגם הקל.

עוד נטען כי נתניהו הבהיר שלא ייסגו מהקו הצהוב ולא יוותרו על חופש הפעולה - כולל סיכול מחבלי נוחב'ה. כמו כן, סוכם כי נדרש לעשות פעולות סניטציה בעזה, למנוע התפשטות מגפות.