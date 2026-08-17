גורם בליכוד על הפריימריז: "עכשיו הכל מובן"

( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

בעיצומן של הבחירות הפנימיות המתקיימות היום במפלגת השלטון, גורמים בתנועה מביעים דאגה עמוקה מהיקף ההשפעה של קבוצות מאורגנות מהציבור החרדי על הרכב הרשימה לכנסת.

על פי דיווח ב'וואלה', גורם בליכוד מעריך כי לפחות 30% מהמצביעים בירושלים אינם מצביעי ליכוד כלל ואין להם כל זיקה או קשר רעיוני למפלגה. "המפקדים החרדיים פיצחו את השיטה", טען הגורם בדברים נוקבים.

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לדבריו, התופעה מסבירה גם התנהלויות תמוהות של נבחרי ציבור במהלך הקדנציה האחרונה: "במהלך הקדנציה הרמנו גבה מול חברי כנסת שהגנו על החרדים באופן חריג, כמו חנוך מילביצקי – עכשיו הכול מובן. יש פה שליטה של קבוצות חרדיות. מנסים לגנוב את הליכוד".