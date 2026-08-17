חרדים שהצביעו בפריימריז טוענים: "שילמו לי 400 שקל"

נערים טוענים שקיבלו כסף תמורת הצבעה בפריימריז ( צילום: כיכר השבת )

שני צעירים חרדים שהגיעו היום (שני) להצביע בפריימריז בליכוד סיפרו כי קיבלו תשלום ורשימה מוכנה של המועמדים שאותם התבקשו לסמן. בשיחה עם יוסי עבדו, כתב כיכר השבת, הם הודו כי אינם מכירים את מרבית השמות ברשימה ואף אינם מתכוונים להצביע לליכוד בבחירות לכנסת.

"אני את האמת הגעתי להצביע, לא מעניינת אותי לא פוליטיקה ולא כלום, אבל שילמו לי כסף", אמר. כשנשאל מי שילם לו, סירב לחשוף את השם: "לא ננקוט בשמות, שלא יהיה בלאגן".