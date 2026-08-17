חרדים שהצביעו בפריימריז טוענים: "שילמו לי 400 שקל"

שני צעירים חרדים שהגיעו היום (שני) להצביע בפריימריז בליכוד סיפרו כי קיבלו תשלום ורשימה מוכנה של המועמדים שאותם התבקשו לסמן. בשיחה עם יוסי עבדו, כתב כיכר השבת, הם הודו כי אינם מכירים את מרבית השמות ברשימה ואף אינם מתכוונים להצביע לליכוד בבחירות לכנסת.
"אני את האמת הגעתי להצביע, לא מעניינת אותי לא פוליטיקה ולא כלום, אבל שילמו לי כסף", אמר. כשנשאל מי שילם לו, סירב לחשוף את השם: "לא ננקוט בשמות, שלא יהיה בלאגן".
לדבריו, "הנציגים של הליכוד שולחים אנשים, תשלום, כדי להצביע. להרוויח קולות". הוא הוסיף: "אני חרדי בא להצביע, אבל לא בהכרח שאני מצביע למישהו חרדי. אני מצביע למי ששילם לי".
עוד סיפרו כי קיבל 400 שקלים. חברו אלחנן טען כי קיבל סכום גבוה יותר, אך לא פירט כמה. בהמשך שלף נתנאל מכיסו את הרשימה שקיבל והקריא את מספרי המועמדים שסימן, בהם 103, 105, 143, 122, 125, 126, 127, 128, 133, 138, 144 ו־208 ברשימה הארצית, וכן 315 במחוז ירושלים.
"מי שאמר לי להצביע בתשלום, הביא לי את הרשימה", הסביר, ומיד הודה: "אין לי מושג אף אחד מי זה". נתנאל זיהה רק את המספר הראשון ואמר כי מדובר בדודי אמסלם.
השניים הבהירו כי ההתפקדות לליכוד לא מבטיחה שיתמכו במפלגה ביום הבחירות. אלחנן אמר שלא יצביע לליכוד, ואילו נתנאל השיב: "אני אצביע מה שהרבנים יגידו".
כשנשאל על האפשרות שיצביע לבן גביר, נתנאל ענה: "אם בן גביר ישלם לי כסף, אני אצביע לו". את הריאיון הוא סיכם במשפט: "רק כסף, רק כסף. לא עובדים חינם, רוצים כסף, מה לעשות?".
נו...ומה יש לומר. מפלגה עלק דמוקרטית