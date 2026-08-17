הרצוג לקושנר ומלאדנוב: על השלבים הבאים בעזה לשמור על ביטחון ישראל

הרצוג וקושנר ( דותן גוואטה )

אחרי הפגישה עם נתניהו: שליח הבית הלבן ג'ארד קושנר ומנכ"ל "מועצת השלום" ניקולאי מלאדנוב נפגשו היום (שני) עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא בירושלים. במהלך הפגישה הצדדים דנו במאמצים הרבים של מועצת השלום בהובלת הנשיא טראמפ וצוותו להתקדם לשלבים הבאים ברצועת עזה.

הרצוג הבהיר בדבריו כי "על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר עבור כל העמים באיזור. אני מלא הערכה לנשיא ארה״ב טראמפ, השליח המיוחד של ארה״ב, ג'ארד קושנר, וניקולאי מלאדנוב, מנכ״ל מועצת השלום וצוותיהם שפועלים למען עתיד חדש לישראל ולרצועת עזה על בסיס תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. זו סוגיה מאתגרת".

הרצוג וצוותי "מועצת השלום ( צילום: דותן גוואטה )

עוד ציין כי "התרשמתי כי האינטרס הביטחוני של ישראל הוא מרכיב חשוב ומרכזי בתכנית ועמדתי על כך. בירכתי את הצוותים על עשייתם ועודדתי אותם להמשיך ולפעול למען עתיד טוב יותר עבור ילדינו״.

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כאמור, מוקדם יותר היום קושנר נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשעל פי הדיווחים השניים שוחחו במשך זמן רב. גורם מדיני אמר לאחר הפגישה כי הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה בכל הרצועה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו.