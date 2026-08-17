שני ילדים בני 4 ו־6 נדקרו בבית שמש, השכן נעצר

אמבולנס מד"א ( מד"א )

שני ילדים כבני 4 ו־6 נפצעו היום (שני) באירוע דקירה בדירה ברחוב עמק הזיתים בבית שמש. על פי החשד הראשוני, שכן, שככל הנראה מעורער בנפשו, נכנס לדירה ודקר את השניים. בהמשך נמסר כי החשוד נעצר.

שני הילדים אותרו פצועים בתוך הדירה על ידי אביהם. בשלב זה טרם נמסרו פרטים נוספים על נסיבות כניסתו של החשוד לדירה או על האירועים שהתרחשו במקום לפני הדקירה.

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הדיווח הראשוני על פציעת הילדים התקבל בשעה 16:40 במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים. חובשים ופרמדיקים שהוזעקו לרחוב עמק הזיתים העניקו לשניים טיפול רפואי במקום.

מד"א מסר בתחילה כי שני הילדים סובלים מפציעות בגופם וכי אחד מהם מחוסר הכרה. בארגון הדגישו כי מדובר בדיווח ראשוני בלבד, וכי פרטים נוספים על מצבם הרפואי יימסרו בהמשך.

זמן קצר לאחר האירוע נעצר השכן החשוד בדקירת הילדים. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על זהותו, על מצבו או על נסיבות מעצרו.

החשד בנוגע למצבו הנפשי של השכן מבוסס בשלב זה על מידע ראשוני בלבד. טרם נמסר אם הייתה היכרות מוקדמת בינו לבין בני המשפחה, כיצד נכנס לדירה ומה הוביל לאירוע.