אלקין: גם אם אפסיד בפריימריז, אשאר בליכוד

השר זאב אלקין התייחס היום (שני), בשיחה עם סרוגים, להתמודדותו בפריימריז בליכוד לאחר ששב למפלגה. אלקין הביע אופטימיות באשר לסיכוייו להשתלב במקום ריאלי, והזהיר כי היעדר נציג דובר רוסית עלול לעלות לליכוד במספר מנדטים.

"אני חרשתי את כל הארץ וראיתי הרבה תמיכה מראשי רשויות, מפעילים ותיקים", אמר אלקין. לדבריו, חברי הליכוד מזכירים לו את תרומתה של תקווה חדשה להמשך כהונת הממשלה ואת תמיכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במועמדותו.

"נשארתי לצערי המועמד היחידי למקום ריאלי אחרי שיולי אדלשטיין עזב", אמר. "ברור שיש הרבה אנשים שמשיקולים אלקטורליים וגם בגלל תמיכת ראש הממשלה בוחרים ויבחרו בי היום".

כששאלנו אותו מה עלול הליכוד לאבד אם לא ייבחר, השיב אלקין כי מדובר בכוח אלקטורלי משמעותי: "יש 15 מנדטים ברחוב הרוסי, מתוכם שניים מצביעים בפעם הראשונה. תאר לעצמך אם הליכוד יבוא בלי נציג".

אלקין הוסיף כי רוב דוברי הרוסית מחזיקים בעמדות ימניות. "בשנים טובות, כשהייתי ראש המטה הרוסי, הבאנו חמישה מנדטים לליכוד ברחוב הרוסי. היום, לפי סקרים, הליכוד עומד על קצת יותר משניים. אפשר להעלות מעל זה. השניים־שלושה מנדטים האלה זה יכול להיות ההבדל בין לנצח ולהפסיד בחירות".

"גדעון הוכיח חברות גדולה"

כששאלנו אם הוא כועס על גדעון סער, ששוריין ברשימה בעוד הוא נדרש להתמודד בפריימריז, אלקין דחה את הטענה. "הפוך. גדעון מוכיח את עצמו כחבר ועובד מאוד קשה כאילו הוא מתמודד כדי לעזור להתמודדות שלי".

לדבריו, ההחלטה התקבלה במשותף: "זה היה לגמרי על דעתי, אני כבר יותר משנה מצהיר שאני מתמודד בפריימריז, וגדעון דווקא הוכיח חברות גדולה כשהתייצב מאחוריי בכל הכוח".

אלקין נשאל גם על הדיווחים בדבר ניסיונות להחליף את נתניהו, אך הבהיר כי אינו מכיר את האירועים. "דווקא בגלל שלא הייתי אז בליכוד, אז אני לא מכיר את הניסיונות האלה, לכן אני בן אדם לא נכון לשאול אותו".

כששאלנו מה יעשה אם לא יזכה במקום ריאלי, התחייב אלקין להישאר בליכוד: "עובד קשה בכל הכוח, בכל מקום שאני יכול להועיל, לניצחון הליכוד בבחירות. לא משנה איפה אני אהיה ברשימה".