אבל בעולם המוזיקה: הלכה לעולמה הכוכבת של להקת הרוק הישראלית

מוניקה לוי, לשעבר בסיסטית להקת הפאנק-רוק "קילר הלוהטת", הלכה הבוקר (שני) לעולמה לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה.

לוי נולדה ברומניה ועלתה לישראל עם הוריה כשהייתה בת 6. היא גדלה בבאר שבע, ובהמשך שירתה כחוקרת ביחידת מצ"ח. במהלך שירותה הצבאי הכירה את המוזיקאים יורם מארק-רייך וירון דקל, והייתה שותפה להרכב הראשון של "קילר הלוהטת" תחת שם נעוריה, מוניקה פרידמן.

באותם ימים הדביק לה מארק-רייך את הכינוי "מוניקה סקס", כינוי שהפך לשם הבמה שלה. כעבור שנים, כאשר חיפשו יהלי סובול, פיטר רוט וחבריהם שם ללהקתם החדשה, הציע בן הזוג של אחותו של סובול לקרוא להרכב על שמה של לוי.

לוי פרשה מהעולם המוזיקלי לאחר שנישאה למאיר לוי, שגם הוא ניגן עם הלהקה ובהמשך פיתח קריירה צבאית כסגן מפקד יחידת מצ"ח. השניים קבעו את ביתם ביישוב עומר וגידלו שני בנים.

לפני כארבע שנים חלתה לוי ומאז עברה טיפולים רבים. הבוקר היא החזירה את נשמתה לבורא בבית החולים הדסה, כשהיא מוקפת מבני משפחתה. לוי הותירה אחריה את בעלה, שני בניה ושמונים נכדים. יהי זכרה ברוך.