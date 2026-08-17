שלמה קרעי לסרוגים: "הקדוש ברוך הוא יקבע איפה כל אחד יישב" 

שר התקשורת שלמה קרעי התייחס היום (שני) בראיון לסרוגים לפריימריז בליכוד, אחוזי ההצבעה בקלפיות, והישגיו במשרד התקשורת. עוד סיפר על ההתמודדות מול מערכת המשפט וסוגיית התפקדות החרדים לליכוד.
צפו בראיון המלא:
בפתח הראיון קרעי נשאל על אחוזי ההצבעה שנרשמו עד כה בקלפי בירושלים, העומדים על קרוב ל-25 אחוז. "אני לא חושב שזה נמוך, באופן יחסי אנחנו די קרובים. ואני מאמין שאחוז ההצבעה ילך ויתגבר עכשיו, כשאנשים חוזרים מיום העבודה שלהם" אמר. "תמיד זה ככה, מתחיל מהשעה 4-5. תיהיה כאן חגיגה דמוקרטית. אנשים, מצביעי הליכוד, אכפת להם ממדינת ישראל, רוצים לראות כאן נבחרת שמנצחת, שיכולה להמשיך להוביל את מדינת ישראל עם ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד ונתניהו. ואנחנו נראה בעזרת ה' בתצאות את הדבר הזה".
"מאבק במשפטנים שהחליטו לרמוס את העם"
במענה לשאלה על התחושות שלו לגבי המיקום שלו ברשימת הליכוד הבאה, קרעי אמר כי יש לו "הרגשה טובה, ברוך ה'. אבל זה לא פשוט, כי יש כאן מאבק אמיתי של מתמודדים רבים על לא הרבה מקומות".
"אני מקווה שבעזרת ה' מתפקדי הליכוד ראו שעשיתי את שליחותי נאמנה, שהעברתי את רפורמת התקשורת בימין, שסגרנו את אל-ג'זירה, את עיתון 'הארץ' הפסקנו לממן, ועוד כהנה וכהנה רפורמות משמעותיות בתחום התקשורת, בתשתיות ובשידורים, ובמאבק ב'דיפ סטייט' במערכת המשפט" הוסיף. "אני זה שמסרב לקיים צווים לא חוקיים של בג"ץ כמו שמצביעי הליכוד רוצים – והם יתנו לי את המנדט בעזרת השם להמשיך את המאבק הזה בחבורת הפקידים והמשפטנים שהחליטו לרמוס את העם".
ומה יקרה אם לא תקבל את המנדט הזה, ותגלה בלילה שדורגת בתחתית הרשימה?
"אני מאמין שאנחנו עושים את ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא יקבע איפה כל אחד יישב ומה יהיה המקום שלו. מה שיהיה – הכל לטובה, ויהיה בעזרת ה' טוב".
בהמשך הראיון קרעי התייחס לנוכחות הערה של מתפקדים מהמגזר החרדי בקלפיות, כשנשאל על מידת נאמנותם לתנועה ביום הבחירות הכלליות. לטענתו, "תנועת הליכוד היא תנועה שהיא עמוד השדרה של המחנה הלאומי. יש בה מקום לכולם – יש בה מקום לחרדים, לדתיים, למסורתיים, לחילונים".
אבל החרדים שמצביעים עכשיו - ביום הבוחר לא יצביעו לליכוד.
"אני לא יודע מה קורה מאחורי הפרגוד בין אדם לאלוקיו. כל אחד שמתפקד לליכוד חותם על מסמך שהוא נאמן לערכיה של תנועת הליכוד, והערכים הם התורה, העם והארץ, החיבור למורשת. זו תנועה מפוארת שכולם אוהבים אותה מכל קצוות הקשת הפוליטית בעם ישראל, כולל גם חרדים - וזה טוב. אני חושב שבתוך תנועת הליכוד נאבקתי על דברים שלא נעשו בשום מקום אחר. גם הסיפור של גזירות הנדל על הקו הכשר, שאני ביטלתי כשר התקשורת, וגם עוד נושאים מגוונים רבים. אנחנו מייצגים את הממלכה, את עם ישראל, את כל המגזרים בעם ישראל".
בסיכום קרעי נשאל האם יש מקום בליכוד למי שמתפקד ומשפיע בפריימריז ולא מצביע לרשימה בבחירות לכנסת. "אני חושב שראוי שמי שחבר תנועה ומשפיע בתוך התנועה יצביע גם לתנועה בבחירות" הבהיר. "זה הדבר שאני חושב שראוי שיהיה. אני חושב שאמרתי את זה בבמה אחרת שהתראיינתי אצלך, אז דעתי ידועה לך".
השם לא קובע דילים עם מתפקדי הפלג, אל תערב קודש בחול! עשיתם חילול השם ענקי כשמכרתם את הערכים הלאומיים