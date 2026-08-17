שלמה קרעי לסרוגים: "הקדוש ברוך הוא יקבע איפה כל אחד יישב" 

שר התקשורת שלמה קרעי התייחס היום (שני) בראיון לסרוגים לפריימריז בליכוד, אחוזי ההצבעה בקלפיות, והישגיו במשרד התקשורת. עוד סיפר על ההתמודדות מול מערכת המשפט וסוגיית התפקדות החרדים לליכוד.

בפתח הראיון קרעי נשאל על אחוזי ההצבעה שנרשמו עד כה בקלפי בירושלים, העומדים על קרוב ל-25 אחוז. "אני לא חושב שזה נמוך, באופן יחסי אנחנו די קרובים. ואני מאמין שאחוז ההצבעה ילך ויתגבר עכשיו, כשאנשים חוזרים מיום העבודה שלהם" אמר. "תמיד זה ככה, מתחיל מהשעה 4-5. תיהיה כאן חגיגה דמוקרטית. אנשים, מצביעי הליכוד, אכפת להם ממדינת ישראל, רוצים לראות כאן נבחרת שמנצחת, שיכולה להמשיך להוביל את מדינת ישראל עם ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד ונתניהו. ואנחנו נראה בעזרת ה' בתצאות את הדבר הזה".

"מאבק במשפטנים שהחליטו לרמוס את העם"

במענה לשאלה על התחושות שלו לגבי המיקום שלו ברשימת הליכוד הבאה, קרעי אמר כי יש לו "הרגשה טובה, ברוך ה'. אבל זה לא פשוט, כי יש כאן מאבק אמיתי של מתמודדים רבים על לא הרבה מקומות".

"אני מקווה שבעזרת ה' מתפקדי הליכוד ראו שעשיתי את שליחותי נאמנה, שהעברתי את רפורמת התקשורת בימין, שסגרנו את אל-ג'זירה, את עיתון 'הארץ' הפסקנו לממן, ועוד כהנה וכהנה רפורמות משמעותיות בתחום התקשורת, בתשתיות ובשידורים, ובמאבק ב'דיפ סטייט' במערכת המשפט" הוסיף. "אני זה שמסרב לקיים צווים לא חוקיים של בג"ץ כמו שמצביעי הליכוד רוצים – והם יתנו לי את המנדט בעזרת השם להמשיך את המאבק הזה בחבורת הפקידים והמשפטנים שהחליטו לרמוס את העם".

ומה יקרה אם לא תקבל את המנדט הזה, ותגלה בלילה שדורגת בתחתית הרשימה?

"אני מאמין שאנחנו עושים את ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא יקבע איפה כל אחד יישב ומה יהיה המקום שלו. מה שיהיה – הכל לטובה, ויהיה בעזרת ה' טוב".