עד כה: רק 24.12% הצביעו בפריימריז בליכוד

( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

34,262 מתפקדי הליכוד הצביעו עד כה היום (שני) בבחירות המקדימות של המפלגה, המהווים 24.12% מכ־142 אלף בעלי זכות הבחירה. הקלפיות ברחבי הארץ יישארו פתוחות עד השעה 21:00, כשבמקביל להצבעה נרשמו כמה עימותים וטענות חריגות מצד המועמדים.

חברת הכנסת טלי גוטליב טענה כי בחלק מהקלפיות נמצאים טפסים מזויפים שאינם כוללים את שמה. "לידיעת בוחרי הליכוד! יש קלפיות עם טפסים מזוייפים בלי השם שלי!! תהיו עירניים", כתבה. גוטליב קשרה את האירוע למאבקי הכוחות בתוך המפלגה והוסיפה: "עסקני הליכוד וקבלני הקולות בהיסטריה מהכח של הקולות החופשיים. תעדכנו אותי ישירות. קלפי עם טופס מזוייף תיפסל". גם שרת התחבורה מירי רגב טענה כי גורמים פועלים נגדה בפריימריז. בריאיון לרדיו 103FM אמרה כי חברת אל על פועלת כדי לפגוע בה בעקבות ניסיונה להכניס לישראל את חברת התעופה וויז.

מירי רגב ( חיים גולדברג/פלאש90 )

"לצערי גם אותי רוצים לחסל. אל על הוציאו רשימה, הלכו לי על הראש. בגלל 'וויז'", אמרה רגב. לדבריה, "אל על אמרו חד וחלק שבגלל שאני רוצה להביא את 'וויז', הם הוציאו רשימה לכל המתפקדים שלהם שהם הולכים לי על הראש. ולא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים, מנסים להשפיע עליי".

נוכחות בולטת נרשמה גם בקרב המתפקדים החרדים, כאשר מאות מהם הגיעו להצביע בקלפיות. לפי ההערכות, בליכוד רשומים כ־7,000 מתפקדים חרדים מתוך כ־142 אלף מתפקדי המפלגה.

בין הקבוצות המשתתפות בהצבעה נמצאים מתפקדים מחסידויות סערט ויז'ניץ, גור, קרלין ובעלזא, לצד אנשי קהילת "כסא רחמים" ומתפקדים המזוהים עם זק"א ואיחוד הצלה. גם קבוצות הקשורות לשלומי אמונים הגיעו להשתתף בפריימריז.

משה כחלון ( מרים אלסטר/פלאש90 )

בקלפי באלעד פרצה מהומה לאחר שתושבים חרדים כיסו תמונות של מועמדות בפריימריז וצעקו על הנוכחים. פעילות הליכוד נדרשו לצאת מהמקום "מטעמי צניעות".

במקביל, שר האוצר לשעבר משה כחלון הצביע בשעות הבוקר בחיפה. בליכוד ערכו בימים האחרונים סקרים בנושא יוקר המחיה, וגילו כי כחלון הוא האדם המזוהה ביותר עם הנושא.

השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם הצביע בבנייני האומה בירושלים והתייחס בשיחה לכתב אמיר אטינגר לשריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימה. "תראו את חגיגת הדמוקרטיה פה, אני נלחמתי בחודשים האחרונים בשביל זה", אמר.

כשנשאל אם לדעתו נתניהו התערב יותר מדי בבחירות הפנימיות, השיב אמסלם: "לא, לא נכנס לזה כרגע, אנחנו ביום חג".