איראן מאיימת: "נעבור ממדיניות הגנתית להתקפית"

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

ממשיכים באיומים: גורם איראני בכיר התייחס היום (שני) לקיפאון במגעים עם ארה"ב, ואיים כי ללא התקדמות, טהרן תחדש את המתקפות נגד האמריקנים.

"טהרן החליטה לעבור ממצב של מדיניות הגנתית למדיניות התקפית מלאה" אמר הבכיר לרשת רויטרס. "איראן קבעה דדליין אחרון של מספר שבועות לארה"ב ליישם את מזכר ההבנות במלואו - וארה"ב ומדינות האזור יקבלו הודעה על לוח הזמנים שנקבע באמצעות המתווכים". הבכיר הוסיף ואיים כי "כל הישויות האיראניות מוכנות להסלים את המתקפות במיצרי הורמוז ובאזור אם הדיפלומיה תיכשל. לא נחכה שארה״ב תמשיך את המצור הימי ללא הגבלת זמן. ההסתמכות על המתווכים כדי להגיע להסכם קבע - אינה מציאותית".

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האיום הנוכחי הוא האחרון בסדרה של מתקפות והצהרות של איראן נגד ארה"ב והנשיא דונלד טראמפ, זאת בעקבות הצהרותיו נגד טהרן. הבוקר דובר משרד החוץ האיראני אמר כי אין כוונה באיראן להמשיך את השיחות, זאת לאור פקיעת 60 ימי הפסקת האש הנקובים במזכר ההבנות.

"תקופת 60 הימים בטלה מראשיתה ואין לה שום תוקף" טען. איראן לא מוכנה לקיים מגעים דיפלומטיים תחת איום ואין כעת כל כוונה להמשיך בשיחות, שכלל לא החלו, בעקבות הפרות אמריקאיות של מזכר ההבנות מיום תחילתו" נמסר.

"המזכר קבע תקופה של 60 ימים לקיום מגעים בשני נושאים, הסנקציות על איראן ו'תיק הגרעין', אך ארה"ב הפרה את תוכן המזכר כבר מתאריך ה-28 ביוני זמן קצר לאחר החתימה" הוסיף. "על כן, לא החל משא ומתן קונקרטי בנושא, ותקופה ה-60 יום חסרה כל תוקף, איראן לא תנהל משא ומתן תחת אש ותחת לחץ בניסיון להכריע את עמדתנו".