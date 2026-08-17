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מהומה בפריימריז 

"מטעמי צניעות": פעילות הליכוד סולקו מהקלפי באלעד

תושבים חרדים כיסו תמונות של מועמדות ודרשו מפעילות לצאת "מטעמי צניעות", ברקע מאות חרדים שהגיעו להצביע בפריימריז

15:57
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דוכני הפריימריז בליכו (לירון מולדובן/פלאש90)

מהומה פרצה היום (שני) בקלפי הליכוד באלעד, לאחר שתושבים חרדים כיסו והשחיתו תמונות של מועמדות שהוצבו במקום במסגרת הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה.

במהלך האירוע צעקו התושבים על הנוכחים בקלפי, ופעילות הליכוד שהגיעו למקום נדרשו לצאת ממנו "מטעמי צניעות". עיקר העימות התפתח סביב התמונות של המתמודדות בפריימריז, שכוסו במהלך ההצבעה.

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מצביעים חרדים בכניסה לקלפי בחיפה (צילום: שרון לייבל/פלאש90.)

האירוע התרחש בזמן שמאות מתפקדים חרדים הגיעו לקלפי באלעד כדי להשתתף בבחירת רשימת הליכוד לכנסת. נוכחותם הגבוהה בקלפי משקפת את התרחבות ההתפקדות החרדית למפלגה ואת מעורבותם של חברי קהילות חרדיות בבחירות הפנימיות.

לפי ההערכות, מספר המתפקדים החרדים בליכוד עומד על כ־7,000 בני אדם, מתוך כ־140 אלף מתפקדים בסך הכול. אף שמדובר בכחמישה אחוזים בלבד מכלל בעלי זכות הבחירה במפלגה, להתארגנות של אלפי מתפקדים עשויה להיות השפעה משמעותית על תוצאות הפריימריז.

בשיטת הבחירות הפנימיות של הליכוד, שבה מועמד עשוי להזדקק למספר אלפי קולות כדי להתברג במקום ריאלי ברשימה, קבוצת מצביעים מאורגנת יכולה להפוך לגורם בעל משקל מול השרים וחברי הכנסת המתמודדים.

לפי ההערכות, מספר המתפקדים החרדים בליכוד עומד על כ־7,000 בני אדם מתוך כ־140 אלף מתפקדים בסך הכול. מאות מהם הגיעו להצביע בקלפיות במסגרת הפריימריז.

בין הקבוצות שהגיעו להצביע נמצאים מתפקדים מחסידויות סערט ויז'ניץ, גור, קרלין ובעלזא, לצד אנשי קהילת "כסא רחמים" ומתפקדים המזוהים עם ארגוני זק"א ואיחוד הצלה. גם קבוצות הקשורות לשלומי אמונים מעורבות בהצבעה.

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