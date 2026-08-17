סערה בפריימריז: גוטליב טוענת לטפסים מזויפים

( (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) )

חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה היום (שני) אזהרה חריגה לבוחרי הליכוד, וטענה כי בחלק מהקלפיות בפריימריז נמצאים טפסי הצבעה מזויפים, שבהם שמה אינו מופיע.

"לידיעת בוחרי הליכוד! יש קלפיות עם טפסים מזוייפים בלי השם שלי!!", כתבה גוטליב וקראה למתפקדי המפלגה לבדוק היטב את טופס ההצבעה לפני שיסמנו את המועמדים שבהם הם תומכים. גוטליב לא פירטה באילו מוקדי הצבעה נמצאו, לטענתה, הטפסים המדוברים, אך ביקשה מהבוחרים להעביר אליה באופן ישיר כל מידע על מקרים דומים. "תהיו עירניים", כתבה. "תעדכנו אותי ישירות".

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חברת הכנסת קשרה את המקרה למאבקי הכוחות הפנימיים בליכוד, וטענה כי גורמים מאורגנים במפלגה פועלים על רקע התמיכה שלה היא זוכה בקרב המתפקדים. לדבריה: "עסקני הליכוד וקבלני הקולות בהיסטריה מהכח של הקולות החופשיים".

גוטליב הוסיפה אזהרה מפורשת בנוגע לתוקפן של קלפיות שבהן יימצאו טפסים כאלה, והבהירה כי בכוונתה לפעול לפסילתן: "קלפי עם טופס מזוייף תיפסל".