בן גביר דורש: להעביר לידיו את סמכות המעצרים

איתמר בן גביר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (שני) כי הוא מקבל את קריאתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעביר את סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון מידי צה"ל למשטרת ישראל. לצד תמיכתו במהלך, הציב בן גביר שורת דרישות למימושו בפועל.

"אני נענה לקריאתו של שר הביטחון ישראל כץ להעברת סמכויות האכיפה ביו"ש מצה"ל למשטרת ישראל", מסר בן גביר. לדבריו, "מדובר בצעד משמעותי בדרך לריבונות ישראלית ביו"ש!". השר לביטחון לאומי דרש תחילה לשנות את הכפיפות של כוחות משמר הגבול הפועלים באזור. "על מנת לקדם את מימוש ההצעה, אני דורש להעביר את האחריות על מג"ב יו"ש מצה"ל למשטרת ישראל, בהתאם להסכם הקואליציוני שעד כה הופר", אמר. אלא שדרישותיו של בן גביר אינן מסתיימות בהעברת האחריות על מג"ב. השר דורש לקבל לידיו גם סמכויות המוחזקות כיום בידי שר הביטחון וצה"ל, ובהן האפשרות להורות על מעצרים מינהליים ועל הגבלות מינהליות. "בנוסף, יש להעביר את הסמכות למעצרים מינהליים והגבלות מינהליות משר הביטחון וצה"ל לידי השר לביטחון לאומי ומשטרת ישראל", הצהיר בן גביר.

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בדבריו טען השר כי עד כה נעשה שימוש בלתי מספק בסמכויות הללו כלפי גורמים שאותם הגדיר כאויבי המדינה. "עד היום לא השתמשו בסמכויות הללו נגד האנרכיסטים ונגד גורמים מתנועות אנטי ציוניות נגד מדינת ישראל, הגיע הזמן להפעיל את הכלים הללו נגד אויבי המדינה", אמר.

בן גביר הבהיר כי מבחינתו, העברת האחריות העקרונית על האכיפה אינה מספיקה ללא השלמת שינויי הסמכות והכפיפות שדרש. לדבריו: "עם ביצוע הצעדים הללו תוכל משטרת ישראל לקבל באופן מעשי את האחריות על הסמכויות ביו"ש".