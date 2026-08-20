פרשת כי תצא: שמים את "משקפי הרגישות"

מה הופך את פרשת "כי תצא" לפרשה כל כך מיוחדת? במבט ראשון היא נראית כספר חוקים עמוס במצוות, אך כשצוללים פנימה מבינים שלא מדובר בסתם חוקים יבשים – אלא בספר חוקים של רגישות.

בפרק החדש של "פרשת השבוע שלי", מביאה אביה את מסרי הפרשה בגובה העיניים, ומראה כיצד מצוות הפרשה נוגעות בחיים של כולנו.