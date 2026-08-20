פרשת כי תצא: שמים את "משקפי הרגישות"

מה הופך את פרשת "כי תצא" לפרשה כל כך מיוחדת? במבט ראשון היא נראית כספר חוקים עמוס במצוות, אך כשצוללים פנימה מבינים שלא מדובר בסתם חוקים יבשים – אלא בספר חוקים של רגישות.
בפרק החדש של "פרשת השבוע שלי", מביאה אביה את מסרי הפרשה בגובה העיניים, ומראה כיצד מצוות הפרשה נוגעות בחיים של כולנו.
לא להתעלם: מהשבת אבידה ועד דאגה לציפורים
אחת המצוות הבולטות בפרשה היא השבת אבידה. אביה משתפת בסיפור מתוק ומלמד: פעם אחת, כשצעדה ברחוב בשכונה, ראתה חפץ שאינו שלה. במקום להמשיך ללכת, היא צילמה אותו, הכינה שלט "השבת אבידה" ופרסמה את מספר הטלפון שלה. הסוף המשמח לא איחר לבוא – החפץ חזר לשכן שלה, והיא זכתה לקיים מצווה יפהפייה.
הפרשה אינה נעצרת באנשים בלבד, אלא מלמדת אותנו רגישות גם לבעלי החיים ולסביבה – כמו בדאגה לציפורים ובכבוד לכל הבריאות.
החוט המקשר בין כל המצוות הללו הוא מסר חזק ופשוט: אנחנו לא לבד בעולם. יש לנו אחריות סביבתית וחברתית, והתורה מבקשת מאיתנו דבר אחד מרכזי – לא להתעלם.
המשימה השבועית: הרכיבו את "משקפי הרגישות"
כדי לקחת את הלימוד אל ספסל הלימודים והחצר, מעניקה אביה משימה מיוחדת לילדים ולמשפחות לשבוע הקרוב: הרכבת "משקפי הרגישות".
"שימו משקפיים ותסתכלו מסביב," מזמינה אביה. "תראו אם מישהו צריך עזרה. אולי יש ילד שאין לו עם מי לשחק והוא נראה קצת עצוב? מהר שימו את המשקפיים, תהיו אתם הראשונים להושיט יד, לקרוא לו ולעזור".
אביה מסכמת שצעד קטן של תשומת לב ואכפתיות מצדנו יכול להפוך את העולם כולו למקום הרבה יותר טוב.
פרשת השבוע שלי עם אביה
כתיבה והגשה : אביה הרנוי
בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.
עריכה: דוד והבה. עיצוב: יולה ינקלביץ.