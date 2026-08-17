אחד ממובילי המחאה נגד יוסי דגן: "מהאנשים המסוכנים ביותר"

יוסי דגן בעמק דותן ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

מועמד מפלגת הדמוקרטים וממובילי מחאת קפלן, משה רדמן, תקף היום (שני) בחריפות את ראש מועצת שומרון יוסי דגן, על רקע הקמת היישובים והחזרה לצפון השומרון. למתקפה הצטרפו גם מאמר המערכת של עיתון “הארץ” והבלוגר שמואל מאיר.

רדמן פרסם ברשת X תמונה של דגן לצד מתיישבי היישוב כדים, שנעקר במסגרת ההתנתקות וצפוי לקום מחדש בקיץ. בפוסט שפרסם כתב: “ההישג שלהם, הוא הנזק של כולנו. אחרי שביטלו את חוק ההתנתקות, הימין הקנאי מחזיר עוד נקודת חיכוך לצפון השומרון והפעם זו ההתנחלות המבודדת כדים. לא פחות”.

הפוסט של רדמן נגד יוסי דגן ( צילום: מתוך הרשתות )

בהמשך דבריו התייחס רדמן ישירות לדגן והוסיף: “בתמונה יוסי דגן, איש חייכן ולבבי אבל אחד האנשים המסוכנים ביותר להמשך קיומה של מדינת ישראל”.

המתקפה מגיעה במקביל למאמר מערכת שפורסם בעיתון “הארץ” בעקבות טקס העלייה לקרקע ביישוב עמק דותן. המאמר, שפורסם תחת הכותרת “גנוב כפי יכולתך”, כלל את תמונתו של דגן לצד שרים ואישי ציבור שהשתתפו בטקס אכלוס היישוב.

במאמר נכתב: “ישראל הולכת לבחירות, ואיש לא מדבר על הכיבוש. איש לא מדבר על הבעיה הפלסטינית. איש לא מעז להעלות על דל שפתיו את פתרון שתי המדינות. בינתיים המתנחלים בשטחים ובממשלה קובעים עובדות בשטח

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עוד נכתב במאמר: “אם הישראלים לא ייפרעו מהממשלה הנוכחית, ולא יעשו שינוי של 180 מעלות בגישה המדינית, האסון הבא הוא רק עניין של זמן”.

גם שמואל מאיר, איש שמאל ובלוגר בעיתון “הארץ”, תקף את דגן וכתב: “יוסי דגן, המפקד בפועל של צפון הגדה ערבית, המח”ט ואלוף הפיקוד הם במעמד משני”.