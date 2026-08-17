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חדשות פוליטי מדיני

טראמפ: כדאי לישראל לא לתקוף בעזה

הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן, קרא להם להיכנע והתחייב שלא להתערב בבחירות הקרבות בישראל ואף קרא לישראל לנצור את האש ברצועה

14:27
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (לירי אגמי/פלאש 90)

הנשיא טראמפ התייחס לבחירות בישראל, לאפשרות שימליץ על מועמד מועדף ועל האפשרות שהלחימה באיראן תתחדש ואף תתרחב.

בשיחה עם רשת פוקס ניוז התייחס הנשיא טראמפ לשורה של התפתחויות, ביניהן גם הבחירות בישראל, אשר בקשר אליהן הסביר: "אני חושב שהכי ראוי שלא אתערב בזה, אבל אני עשוי לתמוך במישהו".

בקשר להתפתחויות האזוריות, הסביר טראמפ כי במקרה של חזרה ללחימה: "ארה״ב תוביל אותה וישראל תתמוך" ובקשר לעזה אמר: "כדאי שהישראלים לא יתקפו בעזה - חמאס הסכים להניח את נשקו".

על איראן הסביר הנשיא כי הגיע הזמן שתיכנע: " איראן צריכה להניף את דגל הכניעה הלבן. הם שחקני פוקר טובים, אבל הם גוססים".

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