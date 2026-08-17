שוטרי מג"ב סיכלו חפירת מנהרה חודרת בגדר ההפרדה

תחילת חפירת המנהרה ( דוברות המשטרה )

מנהרה חודרת לישראל נמנעה בשלבים ראשונים. במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים בגזרת קלנדיה, תצפיתניות חמ״ל עטרות זיהו מספר חשודים כשהם חופרים פיר בסמוך לתוואי גדר ההפרדה.

בעקבות הזיהוי והדיווח של התצפיתניות, הוזעקו למקום לוחמי מג״בבמטרה לעצור את החשודים. עם התקרבות הכוחות, החלו החשודים להימלט מהמקום והלוחמים פתחו במרדף רגלי אחריהם, שבמהלכו בוצע ירי באוויר.

בתום המרדף נעצר חשוד, שב"ח בן 36, תושב מחנה קלנדיה, אשר שהה בשטחי מדינת ישראל ללא אישור שהייה כדין. החשוד הוביל את הלוחמים אל הפיר שנחפר ובתחקור ראשוני טען כי בכוונתם היה לחפור מנהרה שמטרתה לחדור לשטחי מדינת ישראל. בפיר אותרו כלי חפירה ודליים רבים ששימשו על פי החשד לביצוע החפירה. החשוד, יחד עם הממצאים שאותרו במקום, הועבר להמשך חקירה. ככל הנראה צפויים מעצרים של חשודים נוספים.