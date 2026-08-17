להכנת הקינוח תזדקקו לשלושה מצרכים בסיסיים בלבד: כוס אחת של ממרח שוקולד לבחירתכם (כמו נוטלה, השחר, או ממרח תמרים ושקדים לגרסה בריאה יותר), כוס אחת של קמח תפוח מאליו (או קמח רגיל בתוספת חצי כפית אבקת אפייה), וביצה אחת בגודל L. אם רוצים לשדרג ולשמח את הילדים, אפשר להוסיף גם חופן שוקולד צ'יפס או סוכריות עדשים צבעוניות לעיטור.

המרכיבים:

מערבבים את הבצק: מכניסים לקערה את ממרח השוקולד, הקמח והביצה. הילדים מערבבים היטב בעזרת כף עץ או בידיים, עד לקבלת בצק רך, אחיד ונעים למגע.

יוצרים צורות: מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה. הילדים מגלגלים כדורים קטנים מהבצק, מניחים בתבנית ומעט פוחסים אותם בעזרת היד או בלחיצה קלה עם מזלג.

מקשטים: נועצים מעט שוקולד צ'יפס או סוכריות עדשים בחלק העליון של כל עוגייה.

אופים ומקררים: מבוגר מכניס את התבנית לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך 8–10 דקות בלבד (שימו לב: העוגיות צריכות להישאר מעט רכות במרכזן). מוציאים, ממתינים 10 דקות להתייצבות ומגישים.

תהליך ההכנה פשוט ומהיר במיוחד. תחילה, מכניסים לקערה את ממרח השוקולד, הקמח והביצה. הילדים מערבבים את הרכיבים היטב בעזרת כף עץ או בידיים, עד שנוצר בצק רך, אחיד ונעים למגע. בשלב הבא, מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה, והילדים מגלגלים כדורים קטנים מהבצק, מניחים אותם בתבנית ופוחסים אותם מעט בלחיצה קלה. כדי להפוך את העוגיות ליפות עוד יותר, נועצים מעט שוקולד צ'יפס או סוכריות עדשים בחלקן העליון.

לסיום, מבוגר מכניס את התבנית לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך 8 עד 10 דקות בלבד, כשהמטרה היא שהעוגיות יישארו מעט רכות במרכזן. לאחר האפייה מוציאים את התבנית, ממתינים כ-10 דקות להתייצבות, ומגישים. למי שרוצה לגוון, מומלץ לחלק את הבצק לשתי קעריות – באחת להשתמש בממרח שוקולד ובשנייה בממרח חמאת בוטנים או לוטוס – וכך ליצור עוגיות בשני צבעים וטעמים.