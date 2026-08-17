מרדכי דוד שוב מסתבך

פעיל הימין מרדכי דוד נחקר במשטרה בחשד שתקף גבר ביום חמישי שעבר בגבעתיים. דוד שוחרר בתנאים מגבילים.

נזכיר כי לפני מספר חודשים, סגן נשיאת בית משפט השלום שבתל אביב, השופט טל חבקין, קיבל את בקשתה של ⁦‪הדס קליין‬⁩ והוציא צו מניעת הטרדה מאיימת נגד פעיל הימין מרדכי דוד.

קודם לכן, קליין, עדה בתיקי נתניהו, הגישה תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד בגין הטרדת עד, בגין אירוע שהתרחש בבית המשפט - בו דוד התקרב אליה וצילם אותה תוך שהוא קורא לעברה "הדס קליין שמעידה נגד נתניהו בתיק 1000 ממורמרת אמיתית. כואב לך שביבי בשלטון".

בהחלטתו אמר אז השופט חבקין: "מהחלטות שניתנו בענייננו של המשיב עולה כי הוא אימץ לעצמו דפוס התנהלות החוצה בבירור את קו הגבול שבין מחאה לגיטימית למחאה הנושאת אופי מטריד ומאיים".