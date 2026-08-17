יש רגעים בטלוויזיה שעוצרים את הנשימה. הערב (שני), בפרק החדש של "מאסטר שף: נבחרת החלומות" שישודר בקשת 12, תחשוף תאיר מורדוך סיפור אישי מרגש – על שני החברים הכי טובים שלה שנהרגו בצבא, ועל האופן שבו היא ממשיכה לחיות גם בשבילם.

"היינו שלישייה, אני וחן כינרתי וירון שטיין. והיינו המון המון המון שעות ביחד, מהתינוקייה ועד הנעורים", מספרת תאיר בהצצה שפורסמה מהפרק. "וירון וחן נהרגו בצבא. ואני חיה בשביל שלשתנו."

"אין לי זמן לבזבז"

האובדן הכפול עיצב את תפיסת החיים של תאיר מגיל צעיר. "אז מגיל מאוד צעיר אני מבינה בעצם שאין לי זמן לבזבז", היא מסבירה. "אז לכן טוקיו, ותאילנד, וסינגפור, וכל מה שאפשר כדי... אני תמיד אומרת לבנות שלי שהמשימה בחיים זה לעשות חיים. לחיות, לחיות במקסימום."

הפילוסופיה הזו מלווה אותה בכל צעד: "לשאול את עצמך כל יום: מה עוד אפשרי עבורי? מה עוד אני יכולה לעשות? איך אפשר יותר טוב? בגלל זה אני פה, באתי ליהנות. קודם כול, לפני הכול, בשביל עצמי, באתי בשביל הכיף שלי. וואו."

הזדמנות שנייה למתמודדים אהובים

תאיר מורדוך היא אחת מ-12 המתמודדים שחוזרים ל"מאסטר שף" בעונה המיוחדת "נבחרת החלומות". העונה מעניקה למתמודדים אהובים מכל העונות הזדמנות שנייה להגשים את החלום שחמק מהם בפעם הקודמת.

לצד תאיר ישתתפו בעונה: ג'קי אזולאי, עדן הראל, גל קספרס, אליהב ששון, מנאל איסמעיל, אביבה פיבקו, בר לוי, קוסטה אוסדצ'י, ניסים זלייט, דנית סופר וחיים כהן. את המתמודדים ישפטו מיכל אנסקי, אייל שני, יובל בן נריה ואבי ביטון.

הסיפור של תאיר מזכיר שמאחורי כל מתמודד בתוכנית עומד עולם שלם – של זיכרונות, אובדנים, ותקווה. והערב, כשהיא תעמוד מול השופטים, היא תעשה זאת לא רק בשביל עצמה – אלא גם בשביל חן וירון, שלא זכו להגיע עד הלום.