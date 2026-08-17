מאחז ביו"ש (אילוסטרציה) ( הלל בן אור/פלאש90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה אמש (ראשון) את צה"ל להגיש תוכנית מקיפה להעברת האחריות על האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. ההחלטה התקבלה בדיון המשך שקיים השר עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד המרכז ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

על פי ההנחיה, צה"ל יגיש את התוכנית בתוך שבועיים, והיא תתואם בהמשך עם משטרת ישראל בכפוף לסמכויות צה"ל בשטח. המהלך נועד להפחית את עומס המשימות המוטל על כוחות הצבא ולאפשר להם להתמקד בלחימה בטרור הפלסטיני.

תופעות אלימות מצד מיעוט קטן בפתח הדיון קיבל שר הביטחון סקירה מקיפה על פעילות צה"ל ביהודה ושומרון, וכן סקירה ממפקד שב"כ ביו"ש. כ"ץ שיבח את פעילות צה"ל מול הטרור הפלסטיני וציין את הירידה הגדולה בהיקף פעילות הטרור כתוצאה מפעילות זו, זאת השנה השנייה ברציפות. השר הדגיש כי כיבוש מחנות הטרור בצפון השומרון היווה צומת מרכזי בהחלשת הטרור ורדיפתו, ולכן יש להיערך לכיבוש וטיהור מחנה נוסף בכל מקרה של ניסיונות להגברת הטרור. עם זאת, בדיון צוינו תופעות קשות של הפרות חוק ופעילות אלימה מצד מיעוט קטן מקרב ציבור המתיישבים היהודים, שמאלצות את צה"ל להקצות יותר ויותר כוחות לעיסוק בנושא. השר הביע עמדה חד משמעית נגד האלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים לא מוסמכים. יוזמת מתפ"ש: כוח משטרתי ייעודי כפי שפורסם בסרוגים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הוא שהניח על שולחן הרמטכ"ל כבר לפני מספר חודשים הצעה לחלוקה מחודשת של האחריות בין צה"ל למשטרת ישראל. הלוי, שכיהן כמפקד מג"ב וכמפקד מחוז ירושלים, מכיר מקרוב את היכולות ואת שיטות הפעולה של שני הארגונים. במסמך שהציג לשר הביטחון כתב הלוי כי חלק ניכר מהמשימות במרחב דורשות "הכשרה, מיומנויות וסמכויות שאינן בליבת העשייה הצבאית", ולכן "ליחידות צה"ל אין יתרון יחסי בביצוען". על פי ההצעה, יוקם תחת משטרת ישראל כוח ייעודי חדש שיוכשר לפעילות ביהודה ושומרון ויקבל אחריות מלאה על אכיפת החוק והסדר.

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קידום הסדרת החוות החוקיות

בנוסף, סוכם בדיון בתיאום עם אלוף הפיקוד וגורמי המקצוע לקדם במהירות את המהלך לאסדרת החוות החוקיות. אלוף הפיקוד הביע את עמדתו שיש לאפשר הקמה והסדרה של חוות, במקומות המאפשרים זאת, בהתאם לדין, על פי תכנון מראש ובכפוף להיתר ביטחוני, באופן שיתרום לביטחון באיזור.

היועצת המשפטית למערכת הביטחון והפרקליט הצבאי הראשי מקדמים אישור משפטי של תקנות הנוגעות לתנאים ולנסיבות בהן ניתן יהיה לאפשר הסדרה של חלק מהחוות מבחינה משפטית. שר הביטחון הדגיש כי הרחבת ההתיישבות היא צעד חשוב לחיזוק הביטחון.

בד בבד, יישקלו צעדים כלכליים מרתיעים נגד מי שיבצע פעילות בלתי חוקית או בלתי מוסדרת, שגורמת להוצאות גדולות למערכת הביטחון, בנוסף להיבטים הפליליים של המעשים.

רקע: מאבקים על מינויים ביו"ש

ההחלטה על העברת האכיפה האזרחית למשטרה מגיעה על רקע מתיחות בין הרמטכ"ל לשר סמוטריץ' סביב מינוי ראש המנהל האזרחי הבא. זמיר מעוניין לדחות את מינוי הקבע עד לאחר הבחירות ולמנות באופן זמני את תא"ל במילואים פארס עטילה, בעוד סמוטריץ' מתנגד למינוי ומקדם את תא"ל יוגב ברששת לתפקיד הקבוע.

בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועי חיכוך ביהודה ושומרון. בין היתר, עצרה המשטרה שלושה צעירים שעוררו חשד לניסיון ביצוע "תג מחיר" בשומרון, כנקמה על השריפה בחוות גלעד. במקביל, כוחות יס"מ חץ יהודה עצרו תושב פלסטיני בחשד להסתה ברשתות החברתיות.