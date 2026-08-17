טראמפ נגד סגן הנשיא: זו המטרה העליונה באיראן

טראמפ ( שאטרסטוק )

לפני מספר ימים, סגן הנשיא ג'יי די ואנס יצא באמירה תמוהה שהדאיגה רבים במזרח התיכון, בדבריו קבע ואנס כי 'המטה העליונה' בלחימה באיראן היא שימור מחיר הדלק למען הצרכן האמריקאי, וכי מניעת יכולת גרעינית מהמשטר היא מטרה משנית בלבד, על פי הנראה, הנשיא טראמפ לא היה מרוצה מהדברים. הנשיא טראמפ יצא בהודעה ברשת החברתית בבעלותו, וכפר מכל וכל בסדר העדיפויות שהציג סגן הנשיא ויצא נגד הדברים, בלי לייחס את האמירות אל סגנו, אך ההקשר ברור.

הודעת הנשיא טראמפ ( ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

"המטרה מספר אחת היא, ותמיד תהיה, שאיראן לא תוכל, בשום דרך או צורה, להחזיק בנשק גרעיני. תודה על תשומת הלב לעניין זה!".

דבריו של ואנס עוררו תמיהה אצל שורה של גורמים באזור ומחוץ אליו, כאשר רבים האשימו אותו בחתירה תחת החזון של הנשיא טראמפ, וקידום עמדה אלטרנטיבית בדלנית לפיה רק נוחות הכלכלה האמריקנית חשובה, אפילו על פני איום קיומי לבעלות הברית האזוריות.