אחרי עונה מותחת ב"אח הגדול": גל רובין קיבלה את צ'ק הזכייה

גל רובין ( צילום: סרוגים )

גל רובין, זוכת עונת 2026 של "האח הגדול", הגיעה השבוע למשרדי רשת 13 ברמת החייל לאחד הרגעים המרגשים והמשמחים ביותר בקריירה שלה: מעמד הענקת צ'ק הזכייה הרשמי על סך מיליון שקלים.

רובין, שכבשה את לב הצופים לאורך העונה בביטחון, וגם עוררה מחלוקת גדולה בקרב הצופים והדיירים, התקבלה על ידי צוות ההפקה ובכירי הערוץ באופן רשמי בעת מעמד הפרס. כשהיא מלווה בחיוך רחב ומתקשה להסתיר את ההתרגשות, חתמה על המסמכים הרשמיים והחזיקה לראשונה בצ'ק שמסמל את סופה של דרך ארוכה ומאתגרת בתוך הבית המצולם במדינה.

גל רובין מקבלת את צק הזכייה ( יחצ )

אתמול פורסם כי אחרי תקופה סוערת במיוחד באור הזרקורים, גל רובין יוצאת לדרך חדשה. זוכת "האח הגדול", שכבר השתתפה בעבר גם ב"הישרדות", משיקה הרצאה חדשה שעוסקת דווקא באחד הנושאים שליוו אותה לא מעט בתקופה האחרונה: חוסן פנימי, התמודדות עם ביקורת והבחירה בעצמנו.